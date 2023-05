Hamilton sobre su renovación con Mercedes F1: "Está casi lista"

Lewis Hamilton ha estado en el centro de las especulaciones esta semana sobre que Ferrari estaba dispuesta a hacer una oferta para atraerlo a Maranello en 2024 como posible compañero de Charles Leclerc.

Pero, como la Scuderia dejó claro el jueves que no había mantenido conversaciones sobre el asunto, el siete veces campeón del mundo también ha rebajado las expectativas sobre las sugerencias de que está considerando un cambio.

Hamilton dijo que los reportes no eran más que especulaciones, mientras explicó que estaba contento con los progresos que su equipo de gestión estaba haciendo con Mercedes de cara a un nuevo acuerdo.

"Creo que, naturalmente, cuando estás negociando un contrato, siempre va a haber especulaciones", dijo. "En última instancia, a menos que escuchen [algo] de mí, entonces eso es todo lo que son [especulaciones]".

Hamilton esperaba que el nuevo acuerdo con Mercedes pudiera cerrarse en las próximas semanas, ya que celebraba el hecho de que, por primera vez en su carrera, no tuviera que encargarse él mismo de las negociaciones con el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

Toto Wolff y Lewis Hamilton

"Mi equipo está trabajando estrechamente con Toto. Estamos casi al final de tener un contrato listo", confirmó Hamilton. "Tengo un equipo centrado en eso, así que sólo puedo hacer mi trabajo. Es una posición mucho mejor que la que tenía antes, porque recuerdo que solía hacer las negociaciones yo solo, y era muy estresante. Así que ya no tengo que hacerlo".

Aunque Mercedes puede enfrentarse a un reto más difícil a la hora de convencer a Hamilton para que se quede debido a sus actuales problemas de rendimiento, el piloto británico dijo que no había cambiado su percepción sobre lo fuerte que era el equipo.

Cuando se le preguntó si el ritmo del coche influía en sus conversaciones, dijo: "Creo que no influye, porque seguimos siendo un equipo que gana campeonatos. Es sólo que hemos tenido el coche equivocado. Se han tomado algunas decisiones en los últimos dos años que no han sido las ideales, y estamos trabajando en ello. Tenemos una nueva actualización este fin de semana, el equipo ha trabajado increíblemente duro para traerla, y ya después de Bahrein decidimos que eso es lo que íbamos a hacer".

"Me quedé un poco descolocado cuando se canceló la última carrera porque tenía muchas ganas de probar este nuevo paquete. Aquí [Mónaco] no es la mejor plataforma para ver realmente los frutos, esperamos experimentar más la próxima semana [en Barcelona]. Pero, como he dicho, mi equipo está hablando y discutiendo con el equipo [Mercedes] y ya casi lo tenemos".

Preguntado directamente sobre si Ferrari se había puesto en contacto con él o con sus representantes sobre una oferta, Hamilton fue tajante: "No".