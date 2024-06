Sainz, tras caer en la Q2: "En la última curva llovía bastante"

Después de hacer la pole, ganar y conseguir un doble podio en el último fin de semana de Mónaco, los dos Ferrari cayeron eliminados en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Canadá, algo que pilló completamente por sorpresa incluso al propio equipo italiano.

Sin embargo, después de un viernes pasado por agua y una FP3 en la que no fueron competitivos, Carlos Sainz asegura que empezaron a tener la sensación de que algo no iba bien, aunque reconoce que no entienden qué ha pasado de menos de dos semanas para tener un cambio tan radical.

"Estamos un poco sorprendidos como todo el mundo porque desde el FP3 vimos que íbamos lentos y este fin de semana iba a ser complicado. Nunca esperas pasar de luchar por una victoria y una pole position a quedar eliminado en la Q2. Pero esto es la Fórmula 1. He visto suceder cosas peores y sí, volveremos y analizaremos por qué estamos sufriendo aquí".

"Creo que ahora mismo puedo decir que nos falta agarre y nuestro ritmo de carrera no se ve tan bien como en Mónaco, así que sí, por esas dos razones, falta de agarre y el sobrecalentamiento, todo en Canadá parece más complicado que en Mónaco", añadió.

En cuanto al pequeño susto en su última vuelta de la Q2 que le costó el acceso a la Q3, lo acachó a la lluvia: "Había empezado a llover en ese momento, venía en una vuelta en la que ya me la estaba jugando y en la última curva que estaba lloviendo bastante y lo he pagado".

Con la obligación de llevar a cabo una doble remontada en Canadá, a Ferrari se le complica el objetivo de presionar todavía más a Red Bull en la clasificación de constructores y, además, tampoco pueden olvidarse de McLaren, quienes según el madrileño están siendo los más regulares.

"Creo que todo el mundo ha tenido altibajos en lo que va del año. Quizá el más consistente sea McLaren. En todas las pistas desde Miami han estado luchando por la pole y hoy están a sólo 0.020s de distancia, lo que es casi la pole. Entonces sí, aparte de ellos, creo que el resto necesitamos ser más regulares".

De cara a la carrera, Sainz todavía tiene algo de confianza, sobre todo por lo que pueda aportar una meteorología caótica y quizá una degradación excesiva.

"Creo que hay dos o tres cosas que podrían darle vida a la carrera, que son el clima y el graining. Había mucho graining en los entrenamientos. Y mañana el clima será mixto. Así que, con suerte, esas dos cosas harán que la carrera sea un poco caótica y significarán que podemos seguir adelante".

