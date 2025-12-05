Red Bull no puede depender de errores de McLaren para que Verstappen gane el título

Tras la primera sesión de entrenamientos en Abu Dhabi, el líder del campeonato, Lando Norris, fue apenas 0,008 s más rápido que Max Verstappen, pero esa diferencia creció hasta 0,363 s en la segunda sesión. Esto preocupa a Red Bull Racing por dos motivos: primero, porque los cambios de puesta a punto entre sesiones no lograron el efecto deseado; y segundo, porque la segunda sesión es mucho más representativa que la primera, ya que las condiciones de la pista se acercan más a las que habrá en la clasificación.

El compañero de equipo de Norris en McLaren F1, Oscar Piastri, ahora tercero en el campeonato pero muy metido en la pelea por puntos, tuvo que saltarse el FP1 mientras la estrella mexicana de IndyCar, Pato O’Ward, completaba la sesión obligatoria para novatos del equipo. Luego tuvo un FP2 irregular, en el que fue el undécimo más rápido.

El año pasado, Norris ganó desde la pole mientras Verstappen, saliendo quinto en parrilla, tocó a Piastri en la primera vuelta. Las matemáticas del campeonato, con Norris 12 puntos por delante de Verstappen, indican que si Norris logra la pole y toma la delantera al inicio, Red Bull necesitaría que McLaren cometiera algún error.

Esto no es imposible, considerando la doble descalificación en Las Vegas y la extraña estrategia fallida en Qatar. Pero Red Bull no quiere depender de que McLaren vuelva a equivocarse.

"Seríamos afortunados, pero no podemos depender tres veces de los errores", dijo el asesor de pilotos de Red Bull, Helmut Marko. "Tenemos que pelear desde nuestras propias fortalezas".

Esto se presenta como una tarea complicada, pero no imposible dado el historial de Red Bull de mejorar su coche de un día para otro. Aunque el equipo suele usar modos de motor más bajos los viernes, las pérdidas clave de Verstappen frente a Norris se produjeron en el sector tres, dominado por curvas lentas de 90 grados donde la tendencia del RB21 a subvirar se nota más.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Marko atribuyó la mayor diferencia en el FP2 a "cambios de puesta a punto que no dieron el efecto que esperábamos", pero señaló que Verstappen ya había estado más retrasado tras entrenamientos anteriores.

"Estamos perdiendo más tiempo en el sector tres ahora", dijo. "Hay varios factores en juego. Pero es viernes, hemos tenido peores viernes.

"Él [Verstappen] vino directo y dijo que el coche subviraba. También rebotaba un poco. Pero tenemos otra sesión y esperamos ir en la dirección correcta. No diría que la diferencia [de tres décimas] es alarmante, pero no es una situación muy cómoda".

Podría ayudar a Verstappen si Mercedes y Ferrari estuvieran más cerca, y potencialmente alterar las decisiones estratégicas de McLaren o costarles puntos –como hicieron Charles Leclerc en el GP de EE. UU. o George Russell en Bahrein–. Pero Marko descartó esa posibilidad, diciendo: "No veo a ninguno de ellos lo suficientemente rápido".

También puedes leer: Fórmula 1 Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Esto deja la estrategia de neumáticos como la principal palanca de Red Bull. Ahorraron un juego extra de Pirelli de compuesto medio el viernes, mientras McLaren ahorró un juego de duros al no usarlos en FP2. Sin embargo, Verstappen tuvo más degradación en los neumáticos medios que Norris, según Marko. En este circuito, la degradación se produce por “graining” en el neumático delantero derecho, que luego se extiende a ambos delanteros antes de afectar a los traseros, a medida que el piloto intenta deslizar la parte trasera para contrarrestar el creciente subviraje.

La predicción de Pirelli es que la carrera será a una parada con los neumáticos medios y duros, aunque no descarta dos paradas. Como es habitual, aún hay esperanza de que el blando sea utilizable si los eventos de soporte dejan suficiente goma en la pista.

"Veremos qué es mejor para la carrera", dijo Marko. "Pero quiero decir que principalmente Norris es más rápido. Lamentablemente no Piastri –hubiéramos preferido que fuera al revés…".