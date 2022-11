Sainz asegura que el "truco" de Hamilton le hizo perder tiempo

Cargar el reproductor de audio

La última carrera de la temporada 2022 en el Gran Premio de Abu Dhabi suponía la oportunidad final para cerrar bien el año, algo que quería hacer Carlos Sainz, quien después de muchos problemas con su adaptación al monoplaza de Ferrari, fue cogiendo poco a poco más ritmo para incluso conseguir una heroica victoria en Silverstone. En la despedida del curso, el madrileño tenía el objetivo de ayudar a su compañero en la lucha por el subcampeonato del mundo contra Sergio Pérez, y lo iba a hacer desde la cuarta posición en la parrilla.

Sin embargo, el español perdió esa plaza cuando se apagaron los semáforos contra un Lewis Hamilton que copió la estrategia de irse recto en la primera frenada fuerte, lo que provoco que tuviera que ceder momentáneamente el lugar. El del Cavallino Rampante comenzó a sentir la presión de los Mercedes en los primeros giros, mientras que veía cómo los líderes se escapaban, dejando sus posibilidades de podio casi inalcanzables con la pelea con los de Brackley.

No obstante, un problema en el monoplaza del heptacampeón hizo que ganara la posición y consiguiera una pequeña ventaja hasta que se detuvo en el pitlane para poner un juego nuevo de medios, aunque se encontró con el tráfico de Sebastian Vettel hasta que lo superó, quedándose en el cuarto puesto.

El madrileño conservó esa plaza sin grandes contratiempos hasta que de nuevo volvieron a pasar por los boxes para montar los duros y llegar al final, pero esa no era la mejor estrategia, puesto que su compañero, a una sola detención, consiguió certificar el subcampeonato con la segunda posición. Sainz, por su parte, trató de recuperar la ventaja que Lewis Hamilton le sacó con ese diferente plan, y poco a poco recortaba tiempo en la batalla por la cuarta posición, hasta que el británico sufrió un problema hidráulico, lo que le permitió ascender hasta la quinta plaza en el mundial.

"Ha sido una carrera dura, sobre todo al principio con los Mercedes", explicó tras bajarse del coche a los micrófonos de DAZN F1. "He perdido bastante tiempo, con Hamilton haciendo el truco del año pasado de saltarse la chicane cuando le había pasado, y luego devolviéndome la posición, cogiéndome el DRS y volviéndome a adelantar".

"Digamos que ahí he perdido cinco o seis segundos de carrera que me han costado bastante, pero luego he podido coger mi ritmo. He tenido que ir a dos paradas por culpa de haber perdido tanto tiempo ahí, pero a partir de ese momento he conseguido quedar cuarto, que ese era el objetivo", comentó Carlos Sainz.

Sin embargo, en Ferrari solo estaban centrados en la segunda plaza de Charles Leclerc y en la clasificación por escuderías: "Era el objetivo, al final era cerrar el segundo [puesto] en el mundial de piloto y de constructores, y lo hemos logrado, así que, como equipo, debemos estar contentos".

Cuando se le preguntó sobre lo esperaba en el 2023, el madrileño dijo: "[Estoy] Con ganas de que llegue el año que viene, porque esta segunda mitad de temporada he ido mucho más cómodo, más rápido, y ahora creo que con esta base que tengo, se puede trabajar sobre ella y empezar el curso que viene fuertes si el coche viene a mi gusto".

