Vettel dice adiós a la F1: "Me siento vacío, lo voy a echar de menos"

Se va un grande, una completa leyenda de la Fórmula 1, y la despedida que le ha dado el 'Gran Circo' durante todo el fin de semana así lo indica. Se va, además, un piloto que ha destacado por sus valores como persona, y que se ha ganado cada homenaje de los que ha recibido en este GP de Abu Dhabi.

La admiración y el respeto generados por Vettel se vio incluso durante la propia carrera del domingo, especialmente de un Fernando Alonso que fue extremadamente cuidadoso en los primeros compases de la prueba, sin entrar en batalla con él tal y como había prometido.

El tetracampeón estaba cómodamente en el top 10, pero Aston Martin decidió dejarle en pista mientras el resto entra en boxes, lo que hizo ir a una parada y tener que remontar para volver a las posiciones de puntos. Finalmente lo lograría gracias al abandono de Lewis Hamilton, lo que le permitió ser décimo en su útima carrera.

La FIA, en su protocolo modificado para el GP de Abu Dhabi, le hizo estar en la recta final al terminar la prueba, y ahí, tras unos 'donuts' en solitario y los primeros abrazos de miembros de su equipo, atendió a Jenson Button tratando de aguantar la emoción.

Cuando el británico le preguntó cómo se siente después de todo, Sebastian Vettel primero analizó el resultado conseguido y luego agradecidó todas las muestras de cariño: "Sí, bueno, ya sabes cómo es. Me habría gustado que fueran un par de puntos más. Pero sí, he disfrutado de la carrera. Creo que hoy ha sido una manera un poco diferente de afrontar la carrera, pero una vez que se apagan los semáforos entras en modo completo de carrera".

"Creo que hoy obviamente no hemos optado por la mejor estrategia, así que ha sido una pena porque creo que podríamos haber dado la vuelta al campeonato de constructores", continuó en referencia a la sexta plaza que finalmente se quedó Alfa Romeo pese a empatar a puntos con Aston Martin.

"Pero sí, en general, obviamente es un gran día y quiero dar muchas gracias por todo el apoyo, tantas banderas, tantas caras sonrientes que ha sido muy, muy especial, muy agradable. Y sí, estoy seguro de que voy a echar de menos más de lo que puedo comprender ahora mismo".

Centrándose más en la mala estrategia elegida, trató de ver el lado bueno de haber tenido batallas en pista, y especialmente la que vivió contra uno de sus ex compañeros, Daniel Ricciardo, que tampoco estará como titular en la parrilla de la F1 2023: "Obviamente, optamos por quedarnos fuera, y una vez que los neumáticos estaban empeorano íbamos hacia atrás, pero una vez que fuimos a una sola parada ya estaba todo hecho".

"Obviamente fue la estrategia más lenta hoy. Así que no es tan positivo cuando estás en el coche y vas hacia atrás, tenía que luchar con mucha gente. Tuve una buena batalla con Daniel, pero no pude acercarme lo suficiente. Pero creo que era bueno también que las últimas vueltas fueran luchando con él, y ambos acabamos en los puntos. Así que sí, ha sido un gran fin de semana".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts al final de la carrera para celebrar su última carrera en la F1 1 / 21 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda a los aficionados al final de su última carrera de F1 2 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla para celebrar su última carrera en la F1 3 / 21 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla para celebrar su última carrera en la F1 4 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, celebra en la parrilla al final de su última carrera en la F1 5 / 21 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, celebra el décimo puesto con donuts 6 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, celebra el décimo puesto con su padre Norbert 7 / 21 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera 8 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera 9 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, hablan con Sebastian Vettel, Aston Martin, al final de su última carrera en la F1 10 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera 11 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera 12 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera 13 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda desde la parrilla al final de su última carrera en la F1 14 / 21 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1ª posición, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 2ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, 3ª posición, Sebastian Vettel, Aston Martin, en la parrilla de salida 15 / 21 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda a los aficionados desde la parrilla tras el final de su última carrera en la F1 16 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda a los aficionados desde la parrilla tras el final de su última carrera en la F1 17 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera para celebrar su retirada 18 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera para celebrar su retirada 19 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, realiza donuts en la parrilla al final de la carrera para celebrar su retirada 20 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda a los aficionados desde la parrilla tras el final de su última carrera en la F1 21 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Por último, y ya de manera más profunda y reflexiva, cuando le pidieron alguna palabra más, comenzó con dudas y luego se explayó: "No tengo mucho más que decir. Me siento un poco vacío para ser sincero, ha sido un gran fin de semana. Pero sólo puedo repetir lo que ya he dicho".

"Creo que los dos últimos años han sido muy... quizás decepcionantes desde el punto de vista deportivo, pero muy, muy útiles e importantes para mí en mi vida. Han pasado muchas cosas, muchas cosas de las que he tenido conciencia".

Vettel, que en las últimas temporadas se ha mostrado como el piloto, quizás junto a Lewis Hamilton, más comprometido con las causas sociales y los colectivos, celebró haberse podio centrar en eso durante su etapa en Aston Martin, y espera que otros pilotos sigan con esa labor.

"Creo que es un gran privilegio estar en la posición en la que estamos y eso conlleva cierta responsabilidad. Así que espero transmitir un poco a los demás pilotos para que continúen con el buen trabajo".

"Es estupendo ver que tenemos el poder de inspirar con lo que hacemos y lo que decimos. Así que creo que hay cosas mucho más grandes y mucho más importantes que correr en circuitos. Pero obviamente, eso es lo que amamos y a través de eso, si podemos transferir algunos de los valores realmente importantes, es genial".

"Y creo que por eso los dos últimos años han sido estupendos para mí. Así que gracias por el apoyo. Gracias por los mensajes, las cartas y todo el amor en general. Sí, lo echaré de menos. Pero ha sido una alegría absoluta a lo largo de mi carrera. Así que gracias. Gracias", concluyó el tetracampeón.

Porque más allá de un piloto con grandes números, se va alguien con grandes valores. Danke Seb.