Herbert recibió "amenazas de muerte" por la sanción a Alonso en Australia

El abuso e insultos se convirtió en algo muy preocupante después del accidente de Nicholas Latifi que desembocó en el Safety Car que permitió a Max Verstappen arrebatar el título mundial a Lewis Hamilton en el famoso Gran Premio de Abu Dhabi 2021 de Fórmula 1, y aunque todo pareció calmarse, nunca dejaron de suceder diferentes casos.

El último tiene que ver con Johnny Herbert, que actuó como comisario en el Gran Premio de Australia 2024 en el que Fernando Alonso recibió una dura sanción por un 'brake test' a George Russell en la penúltima vuelta de la carrera. El británico aseguró que recibió un "torrente de amenazas de muerte" mediante las redes sociales, y reveló en Fastest Payout Online Casino más sobre lo que pasó.

"Fui comisario en el Gran Premio de Melbourne y las repercusiones fueron terribles", dijo. "Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales, tengo suerte de tener los hombros anchos, me parece patético que me tiraran a los caballos".

El ganador de tres carreras en la máxima categoría de automovilismo recordó de dónde podía venir toda esa inquina que le podrían tener los aficionados del asturiano: "Se remonta a Bahrein hace dos años, creo. Algunos años antes, cuando estaba con McLaren, Alonso había estado en la radio criticando el motor casi cada carrera diciendo que era como un motor de GP2".

"Se habló mucho de ello, yo trabajaba para Sky Sports F1 y dije que si a Alonso no le gustaba debería dejar el equipo, no dije que se retirara", explicó Johnny Herbert. "Entonces se me acercó en directo en Bahrein y me dijo que era campeón del mundo y que no se retiraría para convertirse en comentarista porque yo no eraa campeón del mundo".

"Los aficionados lo utilizaron como arma contra mí después de Australia", reconoció el inglés, quien insistió en que eso no le quita las ganas de seguir siendo comisario de la FIA en el futuro: "Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla, gente que decía, "sabemos dónde vives, iremos a por ti'".

"La mayoría eran españoles", aseguró. " Deberían haberlo entendido porque estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que se emitió. La gente también decía que, como nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar, pero no me ha desanimado como comisario. Por desgracia, todo forma parte de ello".

"Yo era el comisario de pilotos en Melbourne, así que cuando se trata de un comisario de pilotos, él es el que se lleva la peor parte, lo acepto, no es un problema", afirmó antes de pedir que las redes sociales hagan algo más contra el abuso que un usuario puede sufrir. "Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando. Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión pero no tiene los hechos que la respalden".

"Ahora ocurre demasiado. Atletas de muchos deportes son bombardeados con amenazas de muerte, y muchos sufren mucho por ello, los abusos se dan en todos los ámbitos de la vida, incluso entre la gente corriente", continuó. "Esas plataformas deberían estar al tanto, pero no lo hacen, lo permiten. No entiendo por qué, deberían tomar medidas, pero dicen que no encuentran la manera de impedirlo, y eso no me lo creo".

"Puedo reírme de ello, aunque tenemos suerte de que no nos afecte, pero sí lo hace a mucha gente. Cuando ocurre, hay que tomar medidas, hay que hacer algo al respecto, pero nunca oigo que se haga nada", indicó Johnny Herbert. "Los comentarios sobre saber dónde vivía. Los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño, no entiendo la mentalidad de la gente que hace eso, no son verdaderos aficionados de la Fórmula 1, y estoy seguro de que Fernando [Alonso] se avergonzaría si supiera que sus seguidores están haciendo eso".

