Leclerc no se siente frustrado por su desafortunada última parada

Charles Leclerc tuvo que luchar en pista para volver a la quinta posición después de verse obligado a hacer una parada en boxes antes de tiempo debido a que un plástico de la visera se atascó en el conducto de frenos de su monoplaza.

Ferrari le llamó de nuevo para entrar entrar en boxes a falta de dos vueltas para la bandera a cuadros para intentar conseguir el punto de extra de la vuelta rápida a pesar de que Leclerc no se mostró demasiado convencido por radio.

Aunque el monegasco adelantó a Fernando Alonso nada más salir de boxes, el asturiano le pasó de nuevo en la recta Kemmel, comprometiendo el inicio de la última vuelta de Leclerc.

El de Ferrari terminó haciendo una vuelta seis décimas más lenta que la de Verstappen, y aunque recuperó la quinta posición en pista, recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane en su última parada que le hizo caer a la sexta plaza.

Leclerc negó estar frustrado con Ferrari por la decisión tardía de entrar en boxes y asumió toda la culpa por la sanción, explicando que "no tenía nada que ver con el equipo".

"Al final, es más frustrante ver la diferencia de ritmo que había entre Red Bull y nosotros, que es en lo que tenemos que trabajar", dijo el monegasco.

Max Verstappen remontó desde el 14º puesto de la parrilla para ganar la carrera con 17 segundos de ventaja sobre Sergio Pérez, ampliando su ventaja de puntos sobre Leclerc en el campeonato de pilotos a 98 puntos a falta de ocho grandes premios.

El #1 demostró tener un ritmo inigualable durante todo el fin de semana en Spa, marcando el mejor tiempo en la clasificación, seis décimas mejor que el segundo mejor crono, antes de caer en la parrilla debido a su penalización por cambiar la unidad de potencia de su coche.

"Si miras a Red Bull, estaban a otro nivel, encontraron algo este fin de semana que es un poco preocupante para nosotros", dijo Leclerc, quien admitió que el título "definitivamente se ve extremadamente complicado ahora" para Ferrari.

"Por ahora, no lo entendemos. Siguen siendo muy rápidos en las rectas, parece que no tienen carga aerodinámica, pero luego entran en la curva y son tan veloces como nosotros, o por momentos incluso más. Así que es un poco preocupante".

La carrera también vio como Leclerc y su ingeniero se comunicaban en numerosas ocasiones por radio, haciendo preguntas regularmente por las opciones de estrategia.

En un momento dado, el monegasco preguntó a Ferrari por qué estaban considerando entrar en boxes de nuevo y parecía no estar seguro de ello, pero no hubo ningún cambio en el muro de Maranello pese a la discusión por radio e intentaron ir a por la vuelta rápida, algo que no consiguieron y que además provocó la sanción de cinco segundo que le hizo caer al 5º.

"No, siempre lo hemos hecho", dijo Leclerc. "Esta vez fuimos un poco más claros porque estábamos un poco en tierra de nadie, así que tuvimos más libertad para hablar de ello", concluyó.