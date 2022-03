Los deberes que la F1 le pone a Netflix y Drive to Survive

Cargar el reproductor de audio

La cuarta temporada de Drive to Survive, que cuenta con la épica y tensa batalla por el mundial de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, llegó a las pantallas el pasado 11 de marzo.

Para empezar, Stefano Domenicali reconoció que la serie hasta ahora había tenido un impacto muy positivo en la Fórmula 1, pero advirtió que tendría que seguir haciéndolo para continuar.

"No hay dudas de que Drive to Survive ha tenido un efecto increíble, sobe todo a la hora de atraer nuevas audiencias, y también abriéndonos las puertas de otros mercados como Estados Unidos", dijo a los analistas de Wall Street.

"Y espero que eso continúe, puedo adelantar que tienen que estar atentos a la nueva serie, porque ya he tenido la posibilidad de verla y es fantástica. Y como os podéis imaginar, con todo lo que ha pasado durante el año, habrá mucha acción. Así que eso es positivo".

"Creo que es importante para nosotros tener a Drive to Survive, con nuestros amigos de Netflix, al menos hasta el momento en que creamos que nos está aportando algo".

"Si llega a convertirse en una forma diferente de hablar sobre F1 sin añadir ningún valor a la máxima categoría, tal vez creo que sería mejor renegociar y hablar con Netflix y con los otros socios para ver cuál podría ser la posibilidad de hacer algo diferente en el futuro".

"Pero sí, esta plataforma ha sido una parte vital en el crecimiento de la F1, principalmente para la generación joven y para los recién llegados a la F1. Y por eso debemos agradecer esa exposición, además del proceso y de la calidad, que ha sido realmente muy, muy buena".

El CEO de Liberty Media, Greg Maffei, también explicó que la serie de Drive to Survive ha sido tan positiva para Netflix como lo ha sido para la Fórmula 1.

"Creo que es una gran asociación", dijo el estadounidense. "Si bien nos ha ayudado a nosotros con un crecimiento en nuestra audiencia televisiva, por ejemplo, en los EEUU del 58%, también ha sido clave para reducir en cuatro años la edad media de nuestros aficionados".

"Eso contrasta en gran medida con la gran cantidad de deportes que tienen una media de aficionados que envejecen y una audiencia televisiva en declive".

"Reconociendo eso, también hay que decir que es un producto muy beneficioso para Netflix. La serie fue número uno en algún momento del año en 27 países diferentes. Es rentable para ellos".

"Así que creo que es positivo en todos los sentidos, por mucho que Netflix haya hecho por nosotros, me gusta pensar que nosotros también lo hemos hecho bien para Netflix. Y cuando hablé con Reed [fundador de Netflix] y Ted [co-CEO], sé que están muy entusiasmados con el producto".

Maffei agregó que incluso los escépticos como el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, se habían dado cuenta del valor de la serie.

"Hemos visto claramente un cambio en la mentalidad", dijo. "Me encanta bromear con Toto sobre cómo odiaba Drive to Survive en la primera temporada, dijo que no participaría y tenía razones para ello. Y ahora le describiría como un fan entusiasta. Y creo que es representativo respecto a cómo lo sienten la mayoría de los equipos".

"Así que ha sido una victoria en todos los sentidos. Claramente, nuestro deporte creció no solo en los EEUU, sino en todo el mundo, pero también fue un gran beneficio para Netflix, así que espero que el matrimonio continúe por mucho tiempo", concluyó.