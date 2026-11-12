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La situación del otro Cadillac: Bottas peligra, TWG presiona por Herta y Vesti acecha
Pese a tener contrato para 2027, Bottas no tiene asegurada su continuidad en Cadillac. TWG presiona para dar el asiento a Herta, mientras Vesti gana fuerza gracias a los buenos informes que maneja General Motors.
Roberto Chinchero
Editado: 12 nov 2026, 11:32
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El futuro de Valtteri Bottas en Cadillac sigue siendo una incógnita. El piloto finlandés insiste en que tiene contrato en vigor también para la próxima temporada, pero la continuidad de Sergio Pérez, anunciada antes del Gran Premio de México, no vino acompañada de un anuncio similar sobre su compañero de equipo. Una situación que alimenta las dudas sobre el futuro del piloto de 37 años, cuya permanencia en la escudería estadounidense está lejos de estar garantizada.
La cuestión parece ir más allá de una simple evaluación del rendimiento en pista. Cadillac es un proyecto en el que participan General Motors y TWG, con diferentes niveles de decisión e intereses que deben encontrar un punto de equilibrio. La elección del segundo piloto representa una de las primeras pruebas de fuego para esa convivencia, especialmente porque dentro de la estructura no parece existir una postura compartida.
TWG presiona para apostar por Colton Herta, una candidatura que también responde al deseo de dar protagonismo a un piloto estadounidense dentro de un proyecto que ha convertido su identidad norteamericana en uno de sus pilares fundamentales.
Herta completó en Interlagos el proceso necesario para obtener la Superlicencia de la FIA, eliminando así el último obstáculo formal para un posible debut en el Mundial. Un paso importante, sobre todo teniendo en cuenta los recursos invertidos para permitirle acumular experiencia mediante su participación en sesiones de entrenamientos libres.
Sin embargo, la postura de Cadillac parece ser diferente. El sector vinculado a General Motors estaría más inclinado a garantizar la continuidad del proyecto técnico, manteniendo a Bottas durante una temporada más.
El finlandés aceptó el desafío de Cadillac siendo consciente de las dificultades a las que se enfrentaría un equipo debutante y poniendo a su disposición la experiencia acumulada durante más de diez años en la Fórmula 1. Un bagaje especialmente valioso en una etapa en la que el desarrollo del monoplaza sigue siendo una prioridad.
Frederik Vesti, Reserve Driver, Mercedes
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
Pero la verdadera novedad tiene que ver con un tercer nombre: Frederik Vesti. El danés de 24 años, vinculado desde hace tiempo a Mercedes como piloto reserva, es una candidatura que merece ser tomada muy en serio**. Desde 2025, Vesti compite en el campeonato IMSA con Action Express Racing, la estructura que pone en pista un Cadillac V-Series.R en la categoría GTP.** Una experiencia que le ha permitido entrar en contacto directo con el departamento de competición de General Motors y darse a conocer entre los responsables de los programas deportivos del fabricante estadounidense.
Las valoraciones sobre el trabajo realizado por Vesti han sido muy positivas. En particular, los informes procedentes de Eric Warren, vicepresidente de los programas deportivos de General Motors, han contribuido a reforzar la buena consideración que existe hacia el danés.
Por tanto, no se trata de una candidatura que haya surgido únicamente por la necesidad de encontrar una alternativa a Bottas y Herta, sino de un piloto al que Cadillac ya ha tenido la oportunidad de evaluar dentro de uno de sus programas oficiales.
Además, Vesti presenta un perfil interesante para un equipo de F1. Subcampeón de Fórmula 2 en 2023, ha seguido trabajando en el entorno de Mercedes, participando en actividades de desarrollo y acumulando experiencia al volante de monoplazas de Fórmula 1. Su programa en IMSA le ha permitido añadir otra dimensión a su preparación, compitiendo en una categoría en la que el trabajo con los ingenieros, la gestión de las carreras y la capacidad de adaptación desempeñan un papel fundamental.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Su posible ascenso representaría una solución diferente a las otras dos opciones. Bottas aportaría experiencia y continuidad; Herta respondería al deseo de TWG de apostar por un piloto estadounidense; mientras que Vesti ofrecería a Cadillac la posibilidad de invertir en un joven al que ya conocen y valoran positivamente dentro de su propia estructura deportiva.
De fondo también siguen presentes las cuestiones empresariales relacionadas con TWG, en torno a la cual han circulado rumores sobre posibles operaciones relacionadas con sus participaciones en el mundo del deporte. Un escenario que contribuye a complicar todavía más el proceso de toma de decisiones, en el que deben convivir las necesidades deportivas del equipo y las estrategias de sus accionistas.
Por su parte, Bottas sigue mostrándose confiado. En Interlagos subrayó que las decisiones sobre el futuro deben recibir la aprobación del consejo de administración y aclaró que no ha recibido ninguna indicación que modifique su situación contractual.
Por el momento, lo único seguro es que Cadillac todavía no ha resuelto la incógnita de su segundo asiento. Y aunque Herta sigue siendo el candidato respaldado por TWG, la opción de Vesti merece especial atención. El danés cuenta con referencias importantes dentro de General Motors y con una relación profesional ya consolidada con el fabricante. Factores que convierten su candidatura en algo mucho más concreto que un simple rumor del mercado de pilotos.
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