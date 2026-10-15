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OFICIAL: Rafael Cámara ficha por Haas para debutar en la F1 en 2027; sustituye a Ocon

El actual líder de la F2, Rafael Cámara, debutará en la F1 al incorporarse a Haas para la temporada 2027.

Ed Hardy

Editado: 15 oct 2026, 14:02

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El actual líder de la general de la Fórmula 2, Rafael Cámara, debutará en la Fórmula 1 con el equipo Haas en 2027 y se espera que compita junto a Oliver Bearman. El brasileño, de 21 años, sustituirá a Esteban Ocon, que abandonará la escudería estadounidense a finales de 2026 tras dos temporadas decepcionantes; su marcha se confirmó ya el pasado 30 de septiembre.

Cámara ha experimentado un rápido ascenso en las categorías inferiores, al ganar el título de la Fórmula Regional Europea (FRECA) de 2024 y la corona de la F3 de 2025, ambos de forma contundente.

Así pues, si se hace con el campeonato de F2 con Invicta —actualmente aventaja a Nikola Tsolov en siete puntos—, se convertirá en el único piloto que haya ganado la FRECA, la F3 y la F2 en temporadas consecutivas.

"Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1", declaró Cámara, que ha firmado un contrato multianual. "Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí".

Oliver Bearman, equipo Haas F1; Esteban Ocon, equipo Haas F1

Foto: Mark Thompson / Getty Images

"También estoy muy agradecido a la Ferrari Drivers Academy por su apoyo y por todo lo que han contribuido a mi desarrollo a lo largo de los años, así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante todo este recorrido".

"Ahora, mi objetivo será prepararme de la mejor manera posible para este nuevo reto. Habrá mucho que aprender, y estoy deseando trabajar codo con codo con el equipo, comprender el coche y seguir desarrollándome como piloto".

Aunque Haas se ha tomado su tiempo para confirmar esta decisión, era de esperar que Cámara obtuviera el asiento y se impusiera a pilotos como el actual campeón de la F2, Leonardo Fornaroli, y el piloto reserva Ryo Hirakawa.

Los tres han participado en los programas TPC (pruebas con monoplazas de temporadas anteriores) de Haas, siendo la más destacada una sesión de tres días en Portimão en agosto, como parte de un plan para evaluar a todos los corredores interesados. Otro factor que habría favorecido la candidatura de Cámara es que, al igual que Bearman, es un graduado de la academia de Ferrari, y la Scuderia de Maranello mantiene una estrecha relación con Haas, a la que vende numerosas piezas del monoplaza, como la unidad de potencia.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, declaró: "Estoy muy emocionado por fichar a un talento tan joven y extraordinario como Rafael Cámara".

Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"No hace falta que les cuente a todos sus logros en las fórmulas inferiores, han sido muy impresionantes. Y en su temporada de debut en la Fórmula 2, la velocidad que ha demostrado en momentos muy difíciles, como las clasificaciones de Mónaco y Montreal, pone de manifiesto el potencial que tiene Rafa".

"Cuando le hicimos pilotar en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche; nos mostró algo más que pura velocidad. Rafa consiguió crear un entorno que le permitió sacar lo mejor de sí mismo; fue muy impresionante y, sin duda, las vueltas que completó fueron especiales".

"Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad y, como TGR Haas F1 Team, estamos firmemente comprometidos a fomentar este talento y a proporcionarle un lugar donde pueda desarrollarse plenamente. Queremos crear un entorno en el que se sienta cómodo y apoyado, donde pueda destacar de verdad gracias a sus capacidades".

Esta noticia significa que, en teoría, solo quedan tres plazas disponibles para 2027: dos de ellas en Racing Bulls, aunque se espera que la escudería retenga a Liam Lawson y al impresionante debutante Arvid Lindblad.

El otro es el asiento junto a Cámara, aunque es un secreto a voces que lo seguirá ocupando Bearman, de 21 años, quien ha causado una gran impresión desde que se incorporó como novato el año pasado.

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