Fórmula 1

OFICIAL: Racing Bulls renueva a Lawson y Lindblad para la F1 2027

Racing Bulls mantendrá su alineación sin cambios para la F1 2027, con Liam Lawson y Arvid Lindblad. Nikola Tsolov, sin sitio.

Jose Carlos de Celis

Editado: 12 nov 2026, 11:07

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Eric Le Galliot

El equipo Racing Bulls ha hecho oficial su alineación para la temporada 2027 de F1, que mantendrá sin cambios, con Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Lindblad es el único debutante de la F1 este año, y ha dejado buena impresión, mientras que Liam Lawson está cuajando una gran temporada con el doble de puntos que su compañero y sumando en 15 de los 20 grandes premios disputados hasta la fecha.

El futuro de Lawson nunca estuvo asegurado, y se habló del joven Nikola Tsolov, que aún podría ganar el título de F2, como sustituto del neozelandés. Pero el buen rendimiento mostrado ha convencido a Red Bull de que es el candidato ideal para repetir el próximo año.

Lawson había disputado dos temporadas completas en el equipo de Faenza (como AlphaTauri y RB) en 2023 y 2024, antes de subir al equipo principal en 2025. Sin embargo, después de solo dos carreras como compañero de Max Verstappen, lo bajaron de nuevo a la segunda escudería para completar la temporada y acompañar este año a Lindblad.

En 2026 también ha tenido que regresar a Red Bull como plan 'B' ante la lesión de quien había sido su sustituto, Isack Hadjar, y en las tres carreras con los de las bebidas energéticas mostró buen ritmo, siendo 7º en Zandvoort y 6º en Madring, llegando en ambas a la Q3.

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