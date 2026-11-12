Fórmula 1
OFICIAL: Racing Bulls renueva a Lawson y Lindblad para la F1 2027
Racing Bulls mantendrá su alineación sin cambios para la F1 2027, con Liam Lawson y Arvid Lindblad. Nikola Tsolov, sin sitio.
Jose Carlos de Celis
Editado: 12 nov 2026, 11:07
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls
Foto de: Eric Le Galliot
El equipo Racing Bulls ha hecho oficial su alineación para la temporada 2027 de F1, que mantendrá sin cambios, con Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Lindblad es el único debutante de la F1 este año, y ha dejado buena impresión, mientras que Liam Lawson está cuajando una gran temporada con el doble de puntos que su compañero y sumando en 15 de los 20 grandes premios disputados hasta la fecha.
El futuro de Lawson nunca estuvo asegurado, y se habló del joven Nikola Tsolov, que aún podría ganar el título de F2, como sustituto del neozelandés. Pero el buen rendimiento mostrado ha convencido a Red Bull de que es el candidato ideal para repetir el próximo año.
Lawson había disputado dos temporadas completas en el equipo de Faenza (como AlphaTauri y RB) en 2023 y 2024, antes de subir al equipo principal en 2025. Sin embargo, después de solo dos carreras como compañero de Max Verstappen, lo bajaron de nuevo a la segunda escudería para completar la temporada y acompañar este año a Lindblad.
En 2026 también ha tenido que regresar a Red Bull como plan 'B' ante la lesión de quien había sido su sustituto, Isack Hadjar, y en las tres carreras con los de las bebidas energéticas mostró buen ritmo, siendo 7º en Zandvoort y 6º en Madring, llegando en ambas a la Q3.
15 de 20
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior La profunda reflexion de Daniel Ricciardo sobre por qué no vuelve al paddock de la F1
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Jose Carlos de Celis
La Fórmula E aplaza el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) y cambia el calendario 2027
Fórmula E
Fórmula E 44 min
La Fórmula E aplaza el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) y cambia el calendario 2027
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?
MotoGP
MotoGP 22 h
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?
Hamilton visita la frontera de Gaza para supervisar la ayuda humanitaria
Fórmula 1
Fórmula 1 22 h
Hamilton visita la frontera de Gaza para supervisar la ayuda humanitaria
Más de
Liam Lawson
Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
23 h
Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia
Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia el indiscutible Lawson
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 d
Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia el indiscutible Lawson
F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
3 d
F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing
Más de
Racing Bulls
Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
3 d
Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores
Así queda el Mundial de F1 tras el GP de Brasil 2026: puntos y posiciones
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
3 d
Así queda el Mundial de F1 tras el GP de Brasil 2026: puntos y posiciones
A qué hora es hoy la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
4 d
A qué hora es hoy la carrera de F1 del GP de Sao Paulo en Brasil y cómo ver
Últimas noticias
OFICIAL: Racing Bulls renueva a Lawson y Lindblad para la F1 2027
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
OFICIAL: Racing Bulls renueva a Lawson y Lindblad para la F1 2027
La Fórmula E aplaza el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) y cambia el calendario 2027
Fórmula E
FE Fórmula E 44 min
La Fórmula E aplaza el ePrix de Yeda (Arabia Saudí) y cambia el calendario 2027
Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
1 h
Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices
La profunda reflexion de Daniel Ricciardo sobre por qué no vuelve al paddock de la F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 1 h
La profunda reflexion de Daniel Ricciardo sobre por qué no vuelve al paddock de la F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse