Fórmula 1 GP de México

Haas F1 aparta definitivamente a Ocon y confirma el debut de Cámara para Brasil

Haas confirma que Esteban Ocon no volverá a pilotar para el equipo esta temporada tras lo ocurrido en México. Rafael Camara adelantará su debut en F1 al GP de Brasil, ante su público.

Pol Hermoso

Editado: 3 nov 2026, 20:48

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Esteban Ocon, Haas F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lo que comenzó como una sustitución inesperada en México ha terminado en una ruptura definitiva en la pista. Haas F1 ha confirmado este martes que Esteban Ocon no volverá a competir para la escudería esta temporada, y que Rafael Cámara debutará en Fórmula 1 este mismo fin de semana en el Gran Premio de Sao Paulo.

El brasileño, anunciado el mes pasado como piloto titular para 2027, adelantará así su estreno y compartirá garaje con Oliver Bearman en Interlagos, del 6 al 8 de noviembre. Su oportunidad llegará en casa y en unas circunstancias muy distintas a las de un relevo planificado entre temporadas.

Para Ocon, en cambio, el anuncio significa que su última participación con Haas fueron los Libres 2 de México. El francés fue apartado antes de la jornada del sábado y sustituido por Ryo Hirakawa, inicialmente sin ninguna explicación pública sobre los motivos.

Ahora, las palabras de Ayao Komatsu confirman que el equipo ha decidido mantenerlo fuera del coche hasta final de año.

"Ya hemos notificado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento en TGR Haas F1 Team esta temporada. Estas decisiones nunca se toman a la ligera, como tampoco ocurrió en Ciudad de México, pero, entonces y ahora, creemos firmemente que es lo mejor para el futuro del equipo", ha explicado el jefe de Haas.

Una ruptura sin todos los detalles sobre la mesa

Las desavenencias internas que precedieron a la sustitución en México siguen sin tener una explicación completa. Ocon reconoció que una diferencia de opiniones había desembocado en una discusión, aunque negó categóricamente las informaciones que apuntaban a violencia física.

Mira:

Haas mantiene su postura de no revelar lo sucedido a puerta cerrada. "Las conversaciones que tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando el carácter privado de estas situaciones", señala Komatsu en el comunicado.

La salida del francés ya estaba prevista para finales de 2026, pero su despedida deportiva se adelanta sin posibilidad de regresar al coche esta temporada.

Camara estrenará su futuro ante su público

El siguiente capítulo será para Camara. El líder del campeonato de Fórmula 2, de 21 años, ya conoce el trabajo con Haas tras probar el VF-25 en Portimao el pasado agosto, dentro de un programa de entrenamientos con monoplazas anteriores.

"Después de destacar en su test de agosto, conocemos las capacidades de Rafa", ha afirmado Komatsu, que espera trabajar con él este fin de semana al volante del VF-26.

El brasileño tomará el relevo de un Hirakawa que respondió con nota a su inesperada oportunidad en México: logró un punto en su primera carrera de Fórmula 1, un resultado valioso en medio de un fin de semana especialmente agitado para Haas.

El comunicado confirma a Camara para Brasil, sin detallar todavía la alineación de las siguientes citas. Lo que sí queda cerrado es el capítulo de Ocon: el regreso que seguía en el aire después de México ya no se producirá.

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