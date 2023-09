McLaren F1 renueva a Piastri hasta la temporada 2026

Después de un polémico fichaje procedente de Alpine con proceso judicial de por medio, McLaren anunció que Oscar Piastri pasaría a ser su piloto titular para las temporadas 2023 y 2024 de la Fórmula 1, como compañero del joven pero ya veterano Lando Norris.

Si bien su contrato en vigor todavía cubría el próximo año, las buenas actuaciones del debutante han sorprendido a todo el mundo en el paddock y la escudería de Woking ha querido cerrar cualquier posible puerta de salida al piloto australiano con la firma de un nuevo contrato, prolongado finalmente hasta el término de la campaña 2026 de la Fórmula 1.

El director del equipo, Andrea Stella, anunció así su renovación: "Es fantástico confirmar que Oscar ha firmado una extensión de varios años con nosotros, es un activo para McLaren y de forma constante impresiona por su desempeño, ética de trabajo y actitud, fue una decisión fácil".

"Ya ha demostrado ser fundamental para el equipo, por lo que es fantástico contar con su voto de confianza mientras luchamos por ganar campeonatos de nuevo en el futuro. Espero verlo desarrollarse con nosotros mientras continuamos este viaje juntos", dijo el italiano.

El CEO de McLaren, Zak Brown, añadió: "Estoy encantado de continuar nuestra asociación con Oscar hasta finales de 2026. Es un talento increíble y un activo para el equipo, por lo que es fantástico comprometernos mutuamente a largo plazo".

Quien también habló sobre el nuevo acuerdo fue el propio Piastri: "Estoy encantado de extender mi asociación con McLaren durante muchos años. Quiero luchar en la parte delantera de la parrilla con este equipo y estoy emocionado por la visión y las bases que ya se están sentando para llevarnos hasta allí".

"La bienvenida que he recibido y las relaciones que he creado hacen que ya me sienta como en casa. El compromiso y la confianza constante del equipo me ha hecho sentir increíblemente valorado y el deseo del equipo de ser parte de su futuro a largo plazo hizo que esta fuera una decisión muy fácil de tomar".

"Ser querido así y que el equipo muestre tanta confianza en mí después de solo media temporada, significa mucho", concluyó el piloto australiano de McLaren.

