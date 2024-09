Oficial: Antonelli, piloto de Mercedes F1 para 2025

Ya es oficial lo que era un secreto a voces, y Andrea Kimi Antonelli debutará en Fórmula 1 como piloto titular de Mercedes desde la temporada 2025, en la que formará alineación con George Russell de compañero.

El joven protegido de Mercedes sonó con fuerza como sustituto de Lewis Hamilton desde que el inglés anunció su marcha a Ferrari, y tras descartar a pilotos que también consideraron como Fernando Alonso o Carlos Sainz, Mercedes admitió que o conseguía el fichaje bomba de Max Verstappen o daban la oportunidad a Antonelli.

Verstappen seguirá en Red Bull y Antonelli tendrá así su bautismo de oro en la categoría reina. Para su ascenso, Mercedes fue preparándole con diversos test con coches de otros años, y este viernes, un día antes del anuncio oficial, le pusieron en el coche de Russell para hacer la FP1 del GP de Italia.

De hecho le montaron neumáticos rápidos desde el inicio para que se colara en las primeras posiciones (llegó a liderar), pero no se habían cumplido aún los 10 primeros minutos cuando se estrelló en la Parabólica, dañando el monoplaza de quien será su compañero.

Así, Antonelli ocupó los titulares del viernes pero de la manera contraria a lo que esperaba Mercedes, aunque Toto Wolff se apresuró a restar protagonismo al accidente y apoyó a su estrella emergente.

"Nuestra alineación de pilotos para 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad pura", defendió Toto Wolff tras anunciar a Antonelli "Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo, tanto como pilotos por separado, como juntos. Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fuerza de nuestro programa júnior y nuestra fe en el talento que tenemos".

"George ha demostrado que es uno de los mejores pilotos del mundo. No solo es rápido, consistente y decidido, sino que también se ha convertido en un líder fuerte dentro del equipo. Kimi ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesarios para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus test de F1 este año y lo apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. Con George, tiene un compañero de equipo experimentado del que puede aprender y perfeccionar su oficio. Estoy seguro de que ambos contribuirán en gran medida a medida que sigamos ganando impulso y luchando en la parte delantera de la parrilla".

Mercedes tenía desde hace años su vista puesta en que Antonelli algún día subiera al equipo como titular, y este año muchas miradas estaban puestas en su debut en la Fórmula 2. Tras un estreno dubitativo, que hizo que Mercedes se planteara si sería mejor fichar a otro piloto para 2025 y darle más tiempo, se recuperó, logrando incluso su primera victoria en Silverstone y la segunda poco después, en Hungría.

Antonelli fue parte del programa de pilotos junior de Mercedes desde 2019 y, tras ganar campeonatos en karting, ganó los títulos de Fórmula 4 italiana y ADAC F3 en 2022, además de una victoria en la Copa de Fórmula 4 de los FIA Motorsport Games ese año. También se llevó el Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio y el Campeonato de Fórmula Regional Europeo (FRECA) de 2023.

"Es una sensación increíble ser anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025", dijo Kimi Antonelli. "Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño; quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la fe que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad. Estaré centrado en mejorar y brindar los mejores resultados posibles para el equipo".

"También estoy muy emocionado de convertirme en el compañero de equipo de George. Él pasó por el programa junior del equipo como yo y es alguien por quien tengo un gran respeto. Es súper rápido, ha ganado varias carreras y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Estoy ansioso por aprender de él y trabajar juntos para lograr resultados en la pista".

A la espera de si seguirán sus test con coches de 2022 (como permite el reglamento) o si repite en alguna FP1 de lo que queda de campeonato, Antonelli disputará los test postemporada de Abu Dhabi con Mercedes y sería seleccionable para disputar la carrera sprint de rookies si finalmente la F1 lo lleva a cabo.