Fórmula 1 GP de México

¡Sergio Pérez renueva su contrato con Cadillac F1 por varios años!

Cadillac y Sergio Pérez han acordado una prórroga de su contrato por varios años antes de la carrera de Fórmula 1 que el mexicano disputará en su país.

Filip Cleeren

Editado: 28 oct 2026, 15:11

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Sergio Pérez se ha comprometido con el proyecto de Cadillac en la F1 hasta, al menos, 2029, tras firmar el piloto mexicano un nuevo contrato con la escudería de propiedad estadounidense.

Pérez se incorporó al undécimo equipo de la F1 para su debut en 2026, tras quedarse fuera de competición el año pasado después de su salida de Red Bull.

A pesar de haber pasado por los altibajos de una temporada de debut irregular con el equipo estadounidense, el piloto de 36 años ha recuperado su mejor forma esta temporada superando a su compañero de equipo, el también veterano Valtteri Bottas.

Con el deseo de desempeñar un papel activo en el equipo Cadillac desde el primer día, Pérez ha forjado una sólida relación tanto con el director ejecutivo del equipo, Dan Towriss, como con el director de General Motors, Mark Reuss, y los planes de futuro del proyecto le han convencido para comprometerse con un nuevo contrato, prolongando su estancia al menos tres temporadas más.

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que creí de verdad, y prolongar mi compromiso me parece una continuación natural de este capítulo", afirmó Pérez. "Crear un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía nos queda mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años".

"Quiero dar las gracias a Dan, a Mark y a todo TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos empezado juntos. A todos los miembros de este equipo tan especial, tanto en el circuito como en EE. UU. y el Reino Unido, y a nuestros aficionados: gracias por vuestro apoyo y confianza. No os defraudaré. Sigamos dándolo todo".

Mark Reuss, director ejecutivo de General Motors

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

Towriss añadió: "Crear un equipo competitivo en la F1 es un proceso a largo plazo, y contar con el talento y el liderazgo de Checo nos aporta la continuidad y el compromiso que necesitamos para seguir construyendo sobre los sólidos cimientos establecidos en nuestro primer año".

"Juntos, estamos centrados en la siguiente fase de nuestro camino, impulsando al equipo hacia adelante y avanzando posiciones en la parrilla".

La noticia de la renovación del contrato de Pérez llega justo cuando se prepara para disputar su 300º gran premio de Fórmula 1 en la carrera de este fin de semana en su país, en Ciudad de México.

Para celebrar la ocasión, Pérez, seis veces ganador de carreras de F1 con Racing Point y Red Bull, recorre este miércoles las calles de la capital mexicana en una exhibición.

La identidad del compañero de equipo de Pérez para 2026 es menos segura. Bottas había firmado lo que se creía que era un contrato multianual con el equipo, pero una temporada decepcionante ha llevado a Cadillac a reconsiderar sus opciones.

Dado que el equipo aún se encuentra en una fase de desarrollo —y considerando que algunas de las dificultades de Bottas se ven matizadas por la falta de consistencia del monoplaza de Cadillac y la irregular calidad de su fabricación—, existe una posibilidad real de que Bottas continúe en el equipo una temporada más.

No obstante, la escudería también ha invertido considerablemente en preparar al piloto de pruebas estadounidense Colton Herta para su debut en la F1. Además, al tratarse de la última plaza disponible en el mercado para 2027, no han faltado candidatos externos a la órbita de Cadillac interesados ​​en ocupar el asiento de Bottas.

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