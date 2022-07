Sainz empieza fuerte en Hungría y manda sobre Leclerc y los Red Bull

Cargar el reproductor de audio

Solo una semana después del Gran Premio de Francia, los monoplazas de Fórmula 1 volvieron a rugir en el circuito de Hungaroring para la última cita antes del parón veraniego en el que todos los equipos cargarán las pilas para afrontar la segunda parte de la temporada 2022. Pero antes de descansar, los pilotos disfrutaron de una hora de entrenamientos libres 1 en la jornada del viernes, donde Sebastian Vettel fue el claro protagonista después de anunciar su retirada de la máxima categoría del automovilismo.

En esos 60 minutos de actividad, Carlos Sainz continuó con las buenas sensaciones que dejó tras la cita en Paul Ricard, donde remontó desde la última fila de la parrilla hasta la quinta posición, para acabar en lo más alto de la tabla de clasificación, dejando a más de una décima de distancia del claro favorito para revalidar el título, Max Verstappen.

Los otros dos pilotos de las escuderías de cabeza, Charles Leclerc y Sergio Pérez tuvieron suerte dispar, y es que el monegasco acabó en la tercera posición, a casi tres décimas del madrileño, mientras que el mexicano se encontró a uno de los Haas cuando se disponía a hacer su mejor giro, por lo que se tuvo que conformar con el sexto lugar.

En la zona media, sorprendió Lando Norris, que con el McLaren subió a la cuarta plaza con un buen giro, seguido por los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, que finalizaron en la quinta y séptima plaza respectivamente. Por detrás de las flechas de plata, el otro monoplaza de Woking, el de Daniel Ricciardo, fue octavo, a un segundo de los mejores cronos, y los dos Alpine cerraron los diez primeros, con Esteban Ocon liderando la pareja que compone con el que hoy cumple 41 años, Fernando Alonso.

Resultados de la FP1 del GP de Hungría 2022 de F1

Resumen de la FP1 del Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1

El Gran Circo quería llegar ya al descanso veraniego, pero antes de eso debía disputar el Gran Premio de Hungría, que comenzó con la noticia de que Sebastian Vettel se retirará de la Fórmula 1 una vez finalice la actual campaña. Precisamente, el alemán fue el que abrió la pista en el fin de semana de competición en Hungaroring, aunque el resto de la parrilla también tenía prisa por salir a probar, y solo unos pocos monoplazas, entre ellos el de Lewis Hamilton, se quedaron esperando en el garaje en los primeros minutos.

Sin embargo, el de Mercedes no tardó en ponerse sobre el asfalto, en donde Fernando Alonso celebraba su 41 cumpleaños en medio de los rumores sobre la confirmación de su renovación con Alpine para 2023. El primer susto del día se lo llevó el asturiano, que en una vuelta lanzada se topó con el Aston Martin de Lance Stroll y tuvo que ir por fuera de la trayectoria para evitar el contacto.

El ganador de la última carrera, Max Verstappen, fue el que golpeó primero, con un 1:21.235 gracias a los neumáticos blandos, dejando a los Ferrari a varias décimas de diferencia en un circuito en el que se espera que vayan muy bien debido a su naturaleza de aceleración y tracción, además de que se deben gestionar las gomas.

No obstante, Carlos Sainz, que realizó una gran remontada en Paul Ricard para quedar quinto tras salir del fondo de la parrilla, se colocó en cabeza cuando el reloj marcaba los primeros 10 minutos de sesión con los blandos. Su compañero, dolido por el accidente que le costó el triunfo en Francia, respondió con otra vuelta para alejar al madrileño de la cabeza, y fue el instante en el que los favoritos ya estaban por delante.

La única novedad de los participantes en estos primeros libres era Robert Kubica, que regresaba a los mandos del C42 para seguir el desarrollo del monoplaza suizo, mientras que en Haas estudiaban su "Ferrari blanco" después de reconocer que copiaron el diseño del coche de Maranello para el resto del año.

Antes de cumplir con los primeros 20 minutos, Leclerc volvía a mejorar para bajar del 1:20 con los compuestos más blandos, en el momento en el que los Mercedes se colocaban con claros aspirantes a ser el tercer equipo de la cita húngara, con Esteban Ocon pisando los talones de la pareja británica de las flechas de plata, a pesar de que Daniel Ricciardo estaba como invitado inesperado a la fiesta en la cuarta posición con los medios.

La dupla de Maranello demostraba su sed de triunfo desde el inicio, y Carlos Sainz batió de nuevo a Leclerc para ponerse primero con un 1:19.671, a dos décimas del monegasco y de Verstappen, además de a medio segundo de Sergio Pérez, todos ellos con la misma goma. Por detrás, el orden de la zona media no quedaba claro, ya que los Alpine, Mercedes, McLaren, incluso el Williams de Alex Albon, se barajaban entre los 10 primeros.

Antes de llegar al ecuador de estos libres matutinos, que ya pasan a ser más vespertinos por los cambios en los horarios de la FIA, Charles Leclerc, regresó a lo más alto de la clasificación con un 1:19.426, tiempo que dejaba a dos décimas de diferencia a su máximo rival por el título, Verstappen, mientras que la gran mayoría estaba en el garaje realizando ajustes en sus coches para encontrar la puesta a punto ideal.

Uno de los que lo hizo era Carlos Sainz, que pasó unos minutos en el box para modificar su F1-75, en el momento en el que George Russell informaba de algo de rebote en su monoplaza, un W13 que va cada vez mejor en cualquier pista, y el doblete en el podio en Francia demuestra que es así.

Con zapatos Pirelli nuevos y cargados de gasolina, los pilotos volvieron a pista para seguir estudiando el comportamiento de sus coches en Hungaroring, y no falto otro susto para Lewis Hamilton, que perdió el control de su coche y se fue a la zona sucia del trazado sin mayores consecuencias. No fue el único, ya que el AlphaTauri de Yuki Tsunoda protagonizó un gran bloqueo de neumáticos en la curva 1, algo que no fue problema para estar por delante de su compañero, Pierre Gasly, en la décima plaza.

En los compases finales, muchos trataron de hacer simulaciones de clasificación, como George Russell, que se colocó tercero a falta de menos de 20 minutos, aunque a la espera de lo que pudieran hacer los Ferrari y Red Bull con juegos de blandos nuevos. Como no podía ser de otra forma, Max Verstappen se colocó primero en su intento de vuelta rápida, un 1:18.880 que le servía para ser medio segundo más veloz que los coches del Cavallino Rampante.

Leclerc no pudo superar al neerlandés, y se quedó a dos décimas del mejor registro de la sesión, en un instante en el que su compañero se preparaba para probar la clasificación. Así fue cómo el español se colocó en cabeza con un gran giro de 1:18.750 cuando quedaban poco más de 10 minutos en el reloj.

Los momentos finales fueron para rodar los últimos kilómetros con neumáticos usados en tandas más largas, y solo un intento fallido de Sergio Pérez fue lo más destacado porque un Haas le bloqueó.

Galería: las mejores fotografías de la FP1 del GP de Hungría 2022 de F1

Alex Albon, Williams FW44 1 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44 2 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 3 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 4 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 5 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari F1-75 6 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 7 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 8 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 9 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A522 10 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 11 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 12 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes W13 13 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 14 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 15 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22 16 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 17 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 18 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 19 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 20 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 21 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13 22 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 23 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22 24 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 25 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13 26 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 27 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 28 / 38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 29 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Esteban Ocon, Alpine A522 30 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 31 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 32 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari F1-75 33 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 34 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A522 35 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL36 36 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 37 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 38 / 38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

