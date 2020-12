La copa, el motivo de la canción y más del emotivo domingo de Vettel

Vettel tenía ganas de que acabara la temporada, de dejar atrás un curso nefasto y el equipo que no le renovó y comenzar una nueva aventura a los brazos de Aston Martin.

Sin embargo, la carrera que ponía fin al calvario del curso 2020 también era su despedida del equipo del que siempre admitió ser un enamorado, era salir de la escudería con la que soñó coronarse.

Pese a que la relación se fue deteriorando, Ferrari se encargó en darle un bonito 'adiós' al tercer piloto con más victorias de su historia, al segundo (igualado con Barrichello) con más podios.

Además del pasillo de aplausos cuando Vettel salía del pitlane para su última carrera, tras la meta llegaron otras sorpresas. Todo el equipo se colocó una mascarilla con el 5 y la bandera alemana, y Ferrari entregó al piloto un gran trofeo.

"Lo del trofeo me sorprendió, nunca había acabado 14º y me habían dado un trofeo, así que será un buen recuerdo. Y había un cartel en frente con todas mis victorias", declaró Vettel.

"Normalmente no soy el tipo más emocional, pero es un día diferente. De hoy no recordaré haber sido 14º, sino lo que significa el panorama general. Es un adiós a muchos amigos y mucha gente de la que de alguna manera me enamoré en los últimos años. Así que los echaré de menos, pero estoy seguro de que no los perderé por completo".

"En Alemania tenemos un dicho que viene a significar que siempre hay un reencuentro en la vida. El tiempo dirá, pero he aprendido mucho de este equipo y me han dado tanto que estoy muy agradecido. Eso va más allá de títulos y victorias. Obviamente el mundial es lo que buscábamos, pero no conseguirlo no cambia lo demás. Le deseo lo mejor a este equipo y a sus miembros, también a Charles".

El intercambio de cascos y elogios con Charles Leclerc

A pesar de que en pista vivieron complicados momentos, la despedida de los pilotos que han sido compañeros estos dos últimos años también fue bonita. Leclerc usó un casco homenaje al alemán, con su mismo diseño (cambiando detalles) y un 'Danke Seb' (gracias Seb) muy grande.

Luego intercambió ese casco por uno de los habituales de Vettel, y el tetracampeón sorprendió con una emotiva firma: "Para Charles, eres el piloto más talentoso con el que me encontré en 15 años en F1. No lo desperdicies. Hagas lo que hagas, sé feliz y sonríe. ¡Gracias por todo!".

En la posterior rueda de prensa, Vettel fue más allá: "Echaré de menos a Charles. Me provocó varios dolores de cabeza, y estamos en etapas muy diferentes de nuestras vidas y carreras. Pero realmente es un buen chico y creo que llegará muy lejos, será el hombre del futuro. Espero que consiga el coche que se merece".

Por su parte, Leclerc agradeció lo aprendido y comentó: "Claro que ha habido momentos no tan buenos, pero gracias por ser quien eres. Nunca olvidaré cómo me recibiste cuando llegué al equipo, de la mejor manera posible".

"Recordaré más a la persona que los momentos que hemos compartido juntos en pista. Creo que Seb es uno de los pocos pilotos en el paddock que logran separar lo que pasa dentro del coche con la persona que uno es fuera del asfalto. Eso hace que la relación siempre fuera buena. He crecido mucho como persona gracias a él, tenerlo a mi lado también fue un ejemplo a seguir".

La historia de la canción de Vettel en Abu Dhabi

Antes de todos los homenajes post carrera, Vettel sorprendió a todos cuando, nada más cruzar la línea de meta, sacó de su mono una chuleta y, por radio y con otra mano al volante, se puso a cantar una bonita canción en italiano.

La letra de la canción de Vettel, ¿qué decía?: Vídeo: Vettel canta una canción a Ferrari y llora en su adiós

"He tenido muchos éxitos con Ferrari, y cada vez que estaba realmente emocionado, por alguna razón, comenzaba a cantar. Así que pensé que era una buena manera de volver a cantar por última vez. La canción que les dejo es una canción italiana muy muy popular, Azzurro de Adriano Celentano... y sí, cambié la letra , así que espero no tener problemas con los derechos de autor. Pero sí, creo que fue una buena forma de expresar el agradecimiento por el equipo", concluyó el germano.