'El año que Carlos Sainz se pasó a Whatsapp'

Carlos Sainz ha igualado esta temporada su mejor posición final en el mundial de pilotos, acabando sexto. Es el mismo lugar que ocupó en 2019, aunque guarda varias diferencias. El madrileño ha conseguido su récord personal de puntos, 105 (frente a los 96 del pasado curso), y sin embargo no ha podido volver a ser el 'mejor del resto', privilegio que se llevó Checo Pérez, con Daniel Ricciardo en "segunda" plaza.

Y sin embargo, más allá de lo que digan los números, el 2020 ha sido un año brillante para Sainz, que ha vuelto a dar otro paso más (¿dónde está el límite?) y ha afianzado su reputación de piloto rápido, fiable, team player, y capaz de sorprender incluso a quienes ya confían plenamente en él. Si no de qué te va a llamar el equipo más laureado de la historia.

La Fórmula 1 es un deporte de memoria frágil, donde suele decirse que eres tan bueno como tu última carrera. Eso siempre lo tuvo claro Sainz, que desde su debut siguió la teoría de 'mandar mensajes' cada tanto para que quedara constancia de que estaba ahí, de que era alguien a tener cuenta.

Los fue enviando, cada vez más largos y más en negrita, primero en Toro Rosso, luego en Renault y finalmente en McLaren en 2019, más allá del podio de Brasil. En este 2020 directamente se ha pasado a Whatsapp, y ha recopilado emojis, notas de voz, vídeos y fotos. Instantáneas de la brutal salida de Portimao, de la clasificación de Estiria, del segundo puesto de Italia.

Si la cosa iba de mandar mensajes, Carlos Sainz ha sido el que te manda un audio de cinco minutos cuando aún estás escuchando el anterior.

Solo contratiempos que se escapaban a su control en la primera mitad de campeonato impidieron volar más alto, pero la segunda parte de curso que completó está llena de momentos increíbles e imborrables, bien almacenados en la tarjeta de memoria.

Pos Piloto Puntos 6 Carlos Sainz 105 10 /5 3 /9 2 /9 - - 8 /6 - 18 /2 - - 10 /5 8 /6 6 /7 10 /5 10 /5 12 /4 8 /6

Carlos Sainz dejó atrás el 'Jr' hace muchos años, aunque desde algunos países aún lo utilicen para diferenciarle de su legendario padre. Pero en 2020 se ha ganado por derecho propio ser Don Carlos Sainz.

Hay que ser muy buen compañero para que te muestren tan cariño en tu escudería cuando vas a cambiar de aires, para que entre tanto agradecimiento ni se intuya una pizca de lamento. Ahora afronta un reto grande, el de ser piloto Ferrari, el techo de la Fórmula 1.

Lo afronta con el mismo optimismo, ilusión y seguridad con el que llega a cada gran premio. Con la naturalidad que le caracteriza. No encontrarán los tifosi malas palabras como no las han encontrado ni los fans de McLaren ni los micrófonos cuando han ido regular las cosas. No encontrará Leclerc polémicas, aunque en estas últimas carreras el monegasco ya ha visto que Sainz va a Ferrari a marcar su ciclo, no a acompañar el de nadie.

Vuelve Fernando Alonso y Carlos estará en la Scuderia de Maranello, y de repente 2021 apetece mucho. Hay motivos para que la ilusión vuelva a sus máximas cotas en España: regresa el que levantó más pasiones, y se viste de rojo (pasión) un 'pilotazo'. Sainz está en línea y escribiendo... ¡que llegue el futuro!

F1 2020 Grandes premios Carreras completadas Abandonos En los puntos Mejor resultado Q3 alcanzadas Puntos Posición Carlos Sainz 17 14 3 12 2º 14 105 6º

