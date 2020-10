¿A qué hora es la carrera del GP de Eifel 2020 de F1?

Cuándo es la carrera del GP de Eifel : domingo 11 de octubre de 2020

Hora es la carrera de Nürburring : 14:10h (horario peninsular español)

La del GP de Eifel es la undécima carrera de la extraña temporada 2020 de Fórmula 1, y su horario es distinto al habitual, empieza a las 14:10h en lugar de a las 15:10h.

El GP de Eifel 2020 será una carrera a 60 vueltas. Si recordamos la última vez que la F1 corrió allí, en 2013, el ganador Sebastian Vettel completó la prueba en 1 hora, 41 minutos y 14.711 segundos.

Las carreras de Fórmula 1 tienen una duración máxima de dos horas, o de hasta cuatro si hay banderas rojas. Habrá que estar atentos a los cielos de Nürburgring, aunque si la niebla y la lluvia no arruinan nada, sobre las 16:10h deberíamos conocer al ganador del GP de Eifel.

¿Cómo ver la carrera del GP de Eifel y dónde verlo (más allá de Nürburgring)

Dónde ver el GP de Eifel 2020 : Movistar + F1

Canal de TV para ver la F1 en España : Dial 57 de Movistar +

No hay otra opción legal en España para vivir la Fórmula 1 que hacerlo con Movistar + F1, el canal temático que dedica 24 horas a la F1 en Movistar. Además, será así hasta al menos 2023, tras la renovación anunciada este fin de semana.

Movistar + F1, es decir, ver la F1 en España, vale 7 euros. Sin embargo, hay que leer la letra pequeña, y es que para contratar Movistar + F1 necesitas tener el paquete Movistar Fusión, es decir, telefonía (fija y móvil) y el paquete base con Movistar.

Una hora antes de la carrera del GP de Eifel 2020 de F1, a las 12:00h, comenzará el previo en Movistar + F1, con las últimas noticias, el repaso del sábado y declaraciones de protagonistas.

Movistar + F1 repite la carrera de Nürburgring, por si te la pierdes o quieres volver a verla, hasta en tres ocasiones.

¿Un link para seguir el GP de Eifel, la carrera de F1 de Nürburgring 2020?

En nuestra web encontrarás un enlace desde 20 minutos antes (aproximadamente) con el directo del GP de Eifel 2020. Ese es el link válido, y no cualquiera que te pasen, que será ilegal. Así que, si no quieres pagar por ver Movistar + F1 y quieres no cometer ningún delito, nuestro minuto a minuto será la mejor opción.

Cómo y cuándo ver lo mejor del GP de Eifel en Nürburgring

Si no puedes ver la carrera y quieres solo un resumen, o te ha gustado mucho y quieres repetir, el 'Post' de Movistar + F1 con el análisis de Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa y la dirección de Antonio Lobato ofrece un buen repaso. Dura hasta las 17:00h y, dado que están en el circuito con dos reporteros, cuentan con información muy valiosa.

Dónde ver lo mejor dela carrera del GP de Eifel : Movistar + F1 o redes sociales de Movistar + F1 y de la F1

Hora de inicio del 'post' en Movistar + F1 : 16:00h

Pero ojo, más allá de la tele, en las redes sociales de la F1, Youtube y Twitter, así como las de Movistar + F1, encontrarás vídeos de lo mejor que haya ocurrido en Nürburgring. En nuestra carrera, ya sabes, declaraciones y análisis de lo acontencido.

¿Se puede escuchar la Fórmula 1, el GP de Eifel, por radio en España?

Lamentamos decirte que no. En España no hay emisora que retransmita íntegras las carreras de Fórmula 1, al contrario de lo que ocurre en fútbol. Pueden conectar en algún momento para actualizar resultados o informar esporádicamente de algo que suceda, pero mejor sigue nuestro directo. Y si te pilla conduciendo, aprovechando el puente, ya sabes, ten cuidado... ¡y que te lean nuestro directo tus acompañantes del coche!

La parrilla de salida para el GP de Eifel 2020 de F1

