Cómo está afectando el conflicto entre Irán y EE. UU. a la F1 y al WEC

La FIA ha estado siguiendo de cerca la situación geopolítica en Oriente Medio antes del inicio de la temporada del WEC en Qatar, mientras el paddock de Fórmula 1 viaja a Australia.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares coordinados contra Irán, en los que murieron el líder supremo del país y otros funcionarios iraníes. Irán y sus aliados han tomado represalias, lanzando, según se informa, ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

El sábado, la base de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Manama fue atacada. A unas 20 millas de distancia, Pirelli tenía previsto realizar un test en mojado en el Circuito Internacional de Sakhir junto con Mercedes y McLaren, pero la prueba fue cancelada.

La situación ha causado más dilemas en el paddock de la F1, ya que los viajes al Gran Premio de Australia, que abre la temporada este fin de semana, se han visto afectados por la situación.

La mayoría de los países de Oriente Medio han cerrado su espacio aéreo, lo que ha obligado al personal de la F1 a reorganizar los vuelos, ya que el segundo aeropuerto más transitado del mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubái, ha sido cerrado, al igual que el Aeropuerto Internacional de Doha, en Qatar.

"Las últimas 48 horas han requerido algunos cambios en los vuelos", dijo el director del GP de Australia, Travis Auld, a la BBC. "Eso es en gran parte responsabilidad de la Fórmula 1. Ellos se encargan de los equipos, los pilotos y todo el personal que se necesita aquí para que este evento se celebre".

"Según tengo entendido, ahora todo está listo, todo el mundo estará aquí preparado para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia", aseguró.

Mientras tanto, la F1 restó importancia a la situación en lo que respecta a su calendario, ya que las carreras en Oriente Medio están programadas para el 12 (Bahrein) y el 19 de abril (Arabia Saudí).

"Nuestras tres próximas carreras son en Australia, China y Japón, y no en Oriente Medio; esas carreras no se celebrarán hasta dentro de varias semanas", dijo un portavoz de la F1 a la BBC. "Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación así y colaboramos con las autoridades pertinentes".

El inicio de la Qatar 1812 km de 2025 Foto: JEP / Motorsport Images

Sin embargo, la próxima prueba del WEC está prevista en la región en menos de tres semanas. Se han registrado explosiones en Doha, a unos 32 km del Circuito Internacional de Losail, donde está previsto que se lleve a cabo el prólogo el 22 y 23 de marzo, antes de los 1812 km de Qatar, del 26 al 28.

"La seguridad y la protección de nuestros competidores, personal y aficionados sigue siendo nuestra prioridad absoluta. En consecuencia, la dirección de la WEC está en comunicación muy constante y directa con las autoridades pertinentes de Qatar", dijo la WEC en un comunicado el domingo.

"La FIA y el WEC mantienen reuniones periódicas con las autoridades qataríes en relación con las próximas pruebas del Prólogo y Qatar 1812 km, previstas para los días 22-23 y 26-28 de marzo, respectivamente".

"Seguiremos evaluando la situación a diario. Se comunicarán más novedades si es necesario".

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha expresado su preocupación por la situación y ha hecho un llamamiento a la unidad en medio del conflicto geopolítico.

"Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio", escribió el lunes en su Instagram. "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y nos solidarizamos con las familias y comunidades afectadas".

"En este momento de incertidumbre, esperamos que se mantenga la calma, la seguridad y un rápido retorno a la estabilidad. El diálogo y la protección de los civiles deben seguir siendo prioridades".

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y compañeros sobre el terreno, mientras seguimos de cerca y con responsabilidad la evolución de los acontecimientos".

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones a la hora de evaluar los próximos eventos programados allí para el WEC y la Fórmula 1".

"Nuestra organización se basa en la unidad y en un objetivo común. Esa unidad es ahora más importante que nunca", concluyó.

Información adicional de Giacomo Rauli.