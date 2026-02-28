Pirelli cancela los test de F1 en Bahrein por la tensión en Oriente Medio

Las tensiones en Oriente Medio, que en las últimas horas se han transformado en auténticos ataques bélicos entre Israel e Irán, están influyendo de manera evidente también en los programas del automovilismo.

Por supuesto, ambas cosas no pueden ponerse al mismo nivel. Por un lado se habla de vidas humanas; por otro, de un sector que da trabajo a miles de personas, pero que no puede tener la misma importancia desde distintos puntos de vista.

Sin embargo, es importante informar de lo que está ocurriendo en estas horas, porque los últimos ataques de respuesta lanzados por Irán contra la Quinta Flota naval estadounidense ubicada en Bahrein han detenido literalmente el programa de Pirelli en el circuito de Sakhir.

La casa italiana, proveedor único de neumáticos de la Fórmula 1, debía disputar hoy y mañana dos jornadas de test en Sakhir para continuar con el desarrollo de los neumáticos de lluvia. La pista iba a ser inundada de agua para probar los compuestos Intermedios y Full Wet.

Junto a Pirelli, en el trazado que acogió los dos test de pretemporada finalizados hace apenas unos días, debían rodar Mercedes y McLaren con sus respectivos monoplazas. Pero, obviamente, no ha sido así ni lo será tampoco mañana.

Pirelli, a través de un breve pero claro comunicado difundido también a Motorsport.com, ha anunciado la cancelación de los test de Sakhir por razones de seguridad tras los ataques militares iniciados por Israel y la respuesta iraní de las últimas horas.

"Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahrein han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional".

Aún más importante es la parte del comunicado que sigue a la oficialización de la suspensión de los test en mojado, es decir, la que hace referencia a la situación del personal de la casa italiana con sede en Milán. Todos los miembros del staff de Pirelli se encuentran a salvo y la empresa está trabajando no solo para garantizar su seguridad, sino también para organizar su regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible.

"Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible".

Trazar un escenario claro sobre las tensiones en Oriente Medio todavía no es posible. Aún existen varias incógnitas sobre cómo evolucionará la situación en las próximas horas. Lo que sí es seguro es que, en lo que respecta al mundo del automovilismo, tendrá un impacto considerable también en las próximas citas fijadas en el calendario global, no solo para la Fórmula 1.

No sería nada extraño que algunas pruebas fueran aplazadas o incluso canceladas. Para saber más habrá que esperar todavía unas horas, pero la situación podría volverse mucho más clara en breve.

