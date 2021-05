Checo Pérez: "Todavía me cuesta demasiado adaptarme al Red Bull"

Sergio Pérez arrancó desde la octava posición en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 2021 y cruzó la meta quinto, pero el resultado no fue del todo del agrado del integrante de Red Bull Racing.

El mexicano se colocó sexto ya en la salida, aprovechando el rebufo del McLaren de Daniel Ricciardo, un coche al que solo adelantaría cuando el desgaste de neumáticos del segundo relevo no le permitió al de Woking mantener el ritmo del segundo RB16B.

Por delante, Verstappen cayó en las garras estratégicas de Mercedes sin el respaldo de su compañero de equipo.

“Por supuesto, es frustrante, pero creo que era todo lo que podíamos hacer hoy”, dijo el mexicano en Barcelona. “Me llevó mucho tiempo pasar a Daniel, que era extremadamente rápido en la recta principal. No es un lugar fácil para adelantar a los demás”.

“Fue un buen movimiento. Sabía que tenía que hacerlo de alguna manera, así que estuve pensando durante toda la carrera cómo lo iba a hacer. Al final conseguimos que funcionara”.

Pérez había dicho desde el viernes que la clave de la carrera estaría en la clasificación. El sábado el mexicano sufrió un trompo en la Q2, mientras que en la Q3 una molestia en su hombro izquierdo sumado a la adaptación al setup de Max Verstappen lo relegaron a la cuarta fila.

Después de la carrera en Cataluña dijo que sigue con su proceso de adaptación, pero aún no ha logrado colocar todos los elementos en su lugar para poder ser rápido en clasificación y en carrera.

“Creo que es importante seguir dando esos pasos y juntar todo el fin de semana, pero me cuesta demasiado tiempo habituarme a la velocidad. Cuando vamos a un circuito nuevo, uso todo el viernes para adaptarme a mi estilo, así que no es que pueda estar trabajando en el coche todavía. Los elementos están llegando, pero no juntos", reconoció.

“Una vez que seamos capaces de juntarlos, definitivamente tenemos el ritmo para poder ir bastante rápido”.

La próxima fecha del calendario es el Gran Premio de Mónaco y al igual que en España Pérez considera que la posición en la parrilla será vital en el resultado.

“Para ser sincero, es muy parecido a lo que tuvimos aquí. Todo es cuestión de la clasificación y tratar de conseguirlo será la clave”, finalizó.

Las fotos de Sergio Pérez en el GP de España de F1 2021

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 1 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B hace un trompo durante la clasificación 10 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B hace un trompo durante la clasificación 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 12 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 16 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 17 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 18 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 20 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images