Carey: "El interés por la F1 continúa creciendo"

Cuando Liberty Media compró los derechos comerciales de la categoría a comienzos de 2017, su directiva prometió que tendría más patrocinadores que en el pasado, comparando la situación de la F1 con la del gran número de compañías asociadas a los principales deportes de EE UU.

Sin embargo, hasta ahora no ha añadido ninguno al grupo de "patrocinadores globales" –formado por Heineken, DHL, Pirelli, Emirates y Rolex– que creó Bernie Ecclestone, aunque algunas fuentes sugieren que anunciarán un nuevo miembro la próxima temporada.

Carey dice que el reto que la F1 ha afrontado ha sido construir un departamento de marketing, algo que apenas existía en los tiempos de Ecclestone.

"Nuestro armario estaba bastante vacío, porque realmente no teníamos un grupo patrocinador", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "No habíamos creado ninguna herramienta. No habíamos creado capacidades para contar la historia de la F1, para crear algo de emoción".

"Tenemos algo de impulso ahora. Hemos incrementado la asistencia, hemos aumentado la audiencia, tenemos una buena historia, tenemos nuevas dimensiones para el deporte".

"Y creo que necesitas contar esa historia, y desarrollar herramientas. Los patrocinadores quieren asociaciones que estén más adaptadas exclusivamente a ellos. En el pasado, los carteles en una pared funcionaban bien, pero no ahora".

"Así que tuvimos que desarrollar una variedad de iniciativas, ya sean digitales, regionales, anuncios virtuales, festivales de fans, todo ese tipo de oportunidades para crear oportunidades específicas y personalizadas".

"El interés de nuevos patrocinadores ​​ha aumentado constantemente, nunca hemos estado más ocupados. Tengo una lista de tres páginas de patrocinadores con los que estamos comprometidos. Obviamente, hasta que se firmen los acuerdos, no son una realidad".

"Ciertamente, diría que hemos mejorado progresivamente, a medida que avanzamos. Así que, aunque ha sido más lento y más difícil de lo que hubiera planeado hace un par de años, creo que de muchas maneras es debido a dónde comenzamos, y realmente partimos desde cero".

Carey se mantiene firme en que la F1 es una buena propuesta para posibles socios.

"Creo que este es un deporte que se vende bien, único, con aficionados apasionados, aficionados atractivos. Se diferencia de otros deportes por su unión con la tecnología, por la naturaleza que tiene, su aspecto global", añade.

"Y en un momento en el que estamos, en un mundo cada vez más mercantilizado y fragmentado, aquellos que se elevan por encima del resto son razonablemente valorados. Así que creo que el interés y la participación que hemos tenido han aumentado constantemente".

Carey enfatizó que el presente es un momento desafiante para cualquiera que busque patrocinio o ingresos publicitarios: "Pienso en general que, para casi cualquier persona en el mercado publicitario que no sea Facebook o Google, el mercado está ampliamente definido, ya seas televisión o, Dios no lo quiera, medios impresos, radio, incluso otros medios digitales... el campo de juego del patrocinio es más difícil de lo que era hace unos años".

