Vídeo: la F1 tendrá su propia capilla para bodas en Las Vegas

La Fórmula 1 aterriza esta semana en la icónica ciudad de Las Vegas para disputar allí por primera vez en su historia una carrera nocturna, y lo hará por las calles del famoso Strip. Esa es la zona más conocida del lugar, repleta de casinos y locales de entretenimiento que ofrece a los visitantes un sinfín de cosas.

Y una de ellas son las famosas capillas en las que uno se puede casar con bastante rapidez, por lo que si se juntan los monoplazas más veloces del planeta con las bodas, ¿qué podría salir mal?

Eso es lo que han pensado desde la organización del gran premio, quienes han creado la "primera capilla para bodas de Fórmula 1". A través de un vídeo publicado en las redes sociales de la cita en Nevada lo confirmaron, con un pasillo que da paso a un mural lleno de rosas y corazones en el que los novios podrán unir lazos.

Con la mítica frase de 'luces fuera, y allá vamos', que se modifica para un 'luces fuera, y juntos vamos', las parejas podrán disfrutar de una boda muy rápida, al más puro estilo de la Fórmula 1. Allí también tendrán un cartel con un monoplaza en el que en su alerón trasero se remarca que están recién casados, con lo que es una idea original tratándose del sitio al que van.

Todo eso de las bodas tan rápidas surgió en la década de 1910, curiosamente, cuando la ciudad relajó las leyes de divorcio. Tan solo hacía falta convivir seis semanas con una pareja para poder separarse de ella, con lo que una gran cantidad de 'enamorados' se mudó a Las Vegas para acabar antes con su enlace y podían rehacer su vida mucho antes.

A eso había que sumarle el estreno de la película 'Viva Las Vegas', en la que aparece Elvis Presley casándose en la capilla Little Church of the West, lo que se convirtió en todo un icono y, además, otras grandes estrellas estadounidenses hicieron algo similar. Actualmente, tras la ceremonia, es muy simple certificarlo de forma legal, pagando un precio de licencia de 77 dólares en efectivo, acreditar la identidad con un documento con foto y rellenar una solicitud, en una entidad abierta todos los días del año en un amplio horario.

