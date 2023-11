Entradas de la F1 en Las Vegas: ¿Cuánto dinero cuestán y qué ofrecen?

La Fórmula 1 visita Las Vegas el fin de semana del 15 y 16 de noviembre (la carrera será el sábado por la noche allí, el domingo temprano en España). Es un lugar lujoso que, como imaginarás, tiene unos precios muy altos. Veamos cómo es el tema de las entradas en el GP de Las Vegas, con los precios originales aunque en algún caso algunas empresas no oficiales han ido reduciendo según se acerca el evento para aumentar el número de ventas.

¿Cuál es el mejor lugar para ver la carrera de F1 de Las Vegas?

El sitio número uno de la ciudad para ver la F1 en Las Vegas es el Paddock Club. Esa zona VIP te sitúa en el corazón del evento, ofreciéndote la oportunidad de visitar los boxes, hablar en exclusiva con los pilotos y directores de equipo y disfrutar de comida y bebida sin límites.

No es para el aficionado común, ya que tiene un precio elevado de alrededor de 17.500 libras por persona, más de 20.000 euros.

Pero si no tienes o no te quieres gastar tanto dinero, no te preocupes, porque hay muchas formas de vivir el fin de semana de carreras más importante del año para la F1 con un presupuesto más bajo, y muchos bares y hoteles para disfrutar también de la legendaria hospitalidad de Las Vegas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la F1 en Las Vegas?

Las Vegas será la carrera más cara del calendario de F1, pero se paga la exclusividad, ya que se espera que sea uno de los eventos más extravagantes y espectaculares que jamás haya visto este deporte. Algo al estilo de la Superbowl en Estados Unidos.

Si tienes un "presupuesto" limitado, la forma más barata de entrar sería con una entrada general para tres días en la zona West Harmon, pero eso cuesta 500 dólares (468 euros)... ¡y todas esas entradas se han agotado con mucha antelación!

Si conseguiste una, puede que sea una ganga, porque las entradas de acceso general son más baratas que las del GP de Miami que se disputó en mayo y sólo 23 euros más caras que las del GP de Estados Unidos en Austin. Dicho esto, son mucho más caras que las de menos de 100 dólares más baratas de la temporada en Suzuka e Imola.

Es cuando se quiere ver el GP de Las Vegas sentado cuando los costes se disparan. Un asiento de tribuna cuesta 1.500 dólares (un poco más de 1.400 euros) en el límite inferior de la zona de West Harmon. También se agotaron pronto.

En el momento de redactar este artículo, aún quedaban asientos disponibles en la zona T Mobile de Sphere, por 2.000 dólares (1.872 euros), pero obviamente ya no quedan. Esa cifra supera con creces el precio del asiento más barato de la temporada (118 dólares o 110 euros en el GP de Japón) y, en lo que respecta a las carreras de EE.UU., cuadruplica el precio de Austin y duplica con creces el de Miami.

Complejo de boxes del GP de Las Vegas

Hay otras dos zonas de tribunas, ambas aún más caras. Mirage tiene asientos "estándar" por 2.200 dólares (2.060 euros), mientras que en East Harmon cuestan 2.500 dólares (2.340 euros) en PG1/PG2 o 3.280 dólares (3.070 euros) por la tribuna Red Bull Fan en PG3, que incluye una bolsa de regalos del equipo Red Bull Racing de edición especial, una sudadera con capucha y una gorra.

Ni que decir tiene que también hay un montón de opciones VIP, incluidas ocho opciones diferentes de "Club Premium" en las zonas de Harmon Este, Koval Sur y Norte, Club SI, Club París y Hilton, así como opciones de gama alta en el Wynn Grid Club y el Paddock Club. Ya imaginarás los precios...

¿Cuál es la entrada de F1 más cara en Las Vegas?

Incluso los grandes apostadores de Las Vegas podrían asustarse ante el precio de la que se cree que es la entrada más cara de la historia de la F1, que asciende a la alucinante cifra de 5 millones de dólares. Sí, has leído bien: cinco millones de dólares, más de cuatro millones y medio de euros.

Por esa cantidad se pueden pasar cinco noches en la Nobu Sky Villa del famosísimo Caesars Palace, hotel de Las Vegas, con tres camas, 12 entradas para el paddock y un montón de extras VIP. La villa está situada justo encima del hipódromo, en el Strip, y cuenta con una terraza para 75 personas, por lo que, a la hora de la verdad, "sólo" cuesta 66.000 dólares (casi 62.000 euros) por invitado.

Eso significa que el paquete VIP del Wynn Las Vegas es en realidad más caro por cabeza, con un precio de 1 millón de dólares (casi un millón de euros) repartido entre sólo seis invitados. Eso incluye el acceso al Wynn Grid Club, dentro del Paddock Club, así como un dúplex de tres camas, cenas a medida y golf "todo lo que puedas jugar", es decir, ilimitado.

Por supuesto, todo esto incluye los hoteles, que son caros incluso para los B&B (cama y desayuno) básicos para el fin de semana de la carrera. Para los que sólo quieran comprar entradas, echa un vistazo a la página web de F1 Experiences, que ofrece un acceso más exclusivo sin habitaciones incluidas.

Mientras tanto, varios lugares del Strip de Las Vegas ofrecen servicio de hospitalidad oficial, incluido el McLaren at Vista, que oscila entre los 5.495 dólares (5.131 euros) de una entrada para la terraza de la piscina y los 89.400 dólares (83.485 euros) de una cabaña VIP privada para 12 personas. Al parecer, las vistas del circuito son magníficas desde ahí.

Por su parte, en el Club SI de Sports Illustrated, por 7.630 dólares (7.125 euros) se tiene acceso a una terraza con vistas "inigualables" del Boulevard de Las Vegas, así como a un evento del Legends Panel, la SI Swimsuit Party y la oportunidad de mezclarse con David Beckham y Shaquille O'Neal el sábado por la noche, en la carrera.

Strip en Las Vegas

¿Qué incluyen las entradas?

La buena noticia para todos los aficionados "normales" es que todas las entradas al circuito -incluso las básicas de Admisión General- incluyen comida y refrescos de cortesía, así como zonas interactivas y espectáculos en directo a cargo de magos, bailarines, acróbatas y cómicos locales.

La entrada a la Zona T-Mobile de Sphere incluye incluso espectáculos de renombre mundial, del Cirque du Soleil y Blue Man Group, así como la oportunidad de ver a estrellas de la música como J Balvin, Major Lazer y Mark Ronson en el escenario principal.

¿Cuáles son los mejores asientos de la F1 de Las Vegas?

El "mejor asiento de la casa" depende de lo que quisieras ver. Si quieres ver la salida y no perder de vista los boxes, la zona Harmon Este es el lugar ideal, ya que rodea el edificio de boxes y cubre las curvas 1 a la 4.

La Zona Harmon Oeste cubre el final de la vuelta, mientras que la Zona T-Mobile en la Esfera es para los aficionados a las curvas, con vistas a todas las curvas de la 5 a la 9 desde diferentes áreas - además, por supuesto, se puede ver de cerca la increíble Esfera cubierta de LED.

Sin embargo, las mejores vistas son las que permiten ver los coches a toda velocidad por el famoso Strip de Las Vegas. Para ello, hay que visitar las zonas Mirage, Club SI, Club Paris y Vista, o las zonas específicas de los hoteles Venetian o MGM.