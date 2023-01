La F1 2023 se queda en 23 carreras: ni GP de China, ni sustituto

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 tendrá en 2023 un calendario récord, pero finalmente serán 23 carreras las que se disputen y no 24 como estaba planeado en un principio. China definitivamente no estará en el mundial (como tampoco estuvo en 2020, 2021 ni 2022) y la F1 no lo sustituirá con Portimao, ni con Estambul, ni con ninguna otra sede.

China estaba en el calendario original de 24 carreras, antes de que se cancelase cuando empeoró la situación de la COVID-19 en el país. Recientemente los organizadores del gran premio trataron de conseguir entrar en el calendario este mismo curso, tras relajarse las restricciones contra el coronavirus, pero varios impedimentos han hecho que se mantenga la cancelación y que la F1 deje en 23 citas su mundial de 2023.

Ahora, el GP de China, que renovó en 2021 con la Fórmula 1 hasta 2025, verá como por cuarta temporada consecutiva Shanghai no es sede del campeonato y tendrán que esperar hasta 2024 para su regreso y, si todavía sigue en la parrilla, para que los fans puedan ver por fin en directo a su compatriota, el piloto Guanyu Zhou.

El GP de China se iba a disputar el 16 de abril, dos semanas después del GP de Australia y dos semanas antes del GP de Azerbaiyán, lo que ahora deja un hueco de casi cuatro semanas sin carreras entre la tercera y la cuarta ronda del curso.

La Fórmula 1 consideró opciones para cambiar eso, ya fuera adelantando la carrera de Azerbaiyán para separarla y que no formara un doblete con Miami, o encontrando una carrera sustituta. Sin embargo, los jefes de GP de Azerbaiyán se mostraron reacios a adelantar su evento debido a las preocupaciones sobre el mal tiempo en Bakú en esa época del año, donde en abril normalmente hace frío y mucho viento. Y aunque se valoraron otras sedes, esa idea no prosperó.

Pese a que desde Año Nuevo China trabajó en volver a estar en la F1, la pausa invernal en Gran Bretaña hizo que hasta la segunda semana del año no llegaran las negociaciones, y finalmente se decidió que había muy poco margen para enviar por mar todo el material (se tendría que hacer a principios de febrero) para la celebración del evento.

Además, para llegar a China aún hay que tener una PCR negativa, aunque ya no te hacen una prueba al llegar al país ni hay cuarentena obligatoria para los positivos. Sin embargo, Reino Unido (donde hasta siete equipos tienen su sede), Italia (donde están Ferrari y AlphaTauri) y Francia (donde se hacen los motores de Alpine) sí que obligan a los pasajeros que lleguen de China a hacerse una PCR, lo que dificultaría a todo el personal del Gran Circo.

La reducción a un calendario de 23 carreras tiene algunas implicaciones en términos de piezas que los equipos pueden usar. En 2023, los equipos podrán utilizar solo cuatro cajas de cambios antes de recibir una sanción (habrían sido cinco con 24 grandes premios), mientras que se mantienen tres ICE, MGU-K, MGU-H y turbo para todo el curso.

Pese a la cancelación de China, el mundial 2023 de Fórmula 1, que se disputará entre el 5 de marzo y el 26 de noviembre, será el más largo de la historia, ya que en 2022 iban a celebrarse también 23 carreras pero de nuevo tras salir del calendario China se quedó en 22.

De las 23 carreras que disputará la F1 este año, diez serán en Europa, seis en América (cuatro de ellas en Estados Unidos), seis en el continente asiático y una en Oceanía (Australia).

