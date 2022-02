Cargar el reproductor de audio

El objetivo principal del reglamento técnico para 2022 es crear una estela que permita a los coches que persiguen a otros mantener niveles de carga aerodinámica mucho más altos a medida que se acercan a la parte trasera de otros monoplazas en comparación con la generación anterior.

Las nuevas reglas aerodinámicas han sido desarrolladas por un equipo de trabajo bajo la dirección de Brawn y dirigido por el aerodinamicista Jason Sommerville, quien se centró en lo que se necesitaba para que seguir de cerca a otros coches fuera más sencillo.

Eso provocó la creación de algunos puntos muy estrictos en las nuevas reglas, a las que los equipos han tenido que adaptarse durante los últimos meses.

Sin embargo y en teoría, los aerodinamicistas podrían buscar las formas de estropear esa estela y, por lo tanto, dificultar que otros coches puedan adelantarles fácilmente.

Brawn está convencido de que los equipos no harán eso intencionadamente, pero admitió que a medida que encuentren formas de hacer que sus coches sean más rápidos y desarrollen nuevos elementos aerodinámicos, eso podría tener un impacto negativo en el gran objetivo de este reglamento.

"Creo que cualquier pérdida de esta capacidad de perseguir de cerca a otro monoplaza será una consecuencia accidental de la búsqueda constante de rendimiento", dijo Brawn cuando Motorsport.com le preguntó al respecto.

"No creo que ningún equipo se haya propuesto perjudicar a propósito la estela que crea su coche para que los demás monoplazas no puedan seguirles de cerca. No hay suficiente tiempo y tampoco suficientes recursos. Lo único que tienes que hacer es buscar el mejor tiempo de vuelta todo el tiempo, así que eso nunca sucedería en mi opinión".

"Como consecuencia de perseguir el mejor rendimiento, es posible que no consigamos el objetivo al 100% en cuanto al seguimiento entre los coches. Pero creo que aún así estaremos mucho mejor de lo que estábamos, porque los monoplazas antes eran terribles".

"Entonces, si empezamos un 5% peor [de lo previsto], todavía estaremos muy por delante de donde estaban los coches viejos. Y luego, como decimos, también nosotros iremos evolucionando".

Sommerville, que ahora se ha trasladado junto a todo su equipo a la FIA, admite que es posible que los equipos tengan una responsabilidad bastante importante a la hora de conseguir la estela deseada. Sin embargo, está de acuerdo en que es poco probable que la perjudiquen.

"A menudo hemos hablado sobre eso, recientemente nos reunimos con uno de los mejores equipos y les preguntamos cómo se veía la estela de su coche, ya que es algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos cuatro años, comprendiéndolo en profundidad".

"Los equipos claramente tienen como prioridad el rendimiento. Pero es justo decir que hasta ahora su trabajo no ha deteriorado la estela que pretendemos conseguir con los nuevos monoplazas".

"Sabemos que podría haber algún tipo de problema a medida que desarrollen los coches, pero según parece por los comentarios que estamos recibiendo, el desarrollo y el rendimiento que están encontrando cumplen con todo lo que teníamos previsto en términos de calidad de la estela".

"Lo que aún no sabemos es cómo de sensibles serán los coches a la hora de seguir a otros, pero creo que las indicaciones que tenemos son positivas, todavía estamos alineados en cuanto a nuestros objetivos y a lo que quieren los equipos".

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, confía en que los equipos puedan centrarse únicamente en hacer que sus coches sean lo más rápido posible.

"Claramente los aerodinamicistas van a trabajar siempre buscando el mejor rendimiento para su monoplaza en comparación con el de sus rivales", dijo.

"La forma en que se realiza el desarrollo en el túnel de viento y en el CFD, y también por el hecho de que los coches corren mucho al aire libre, en la clasificación y también en ocasiones en carrera, significa que no es efectivo diseñar un monoplaza para sabotear al que llegue por detrás".

"Deben asegurarse de que su coche sea lo más rápido posible y, después, esperar que otros equipos no se les puedan acercar".

"No esperamos que los equipos trabajen para conseguir esos objetivos solo por razones benévolas, pero sí creemos que la forma en que ocurre el desarrollo nos mantendrá dentro de esos principios claves. Habrá algún perjuicio, pero no masivo, esperamos", concluyó.