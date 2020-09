Bottas admite que el campeonato se le está yendo

Valtteri Bottas salió del Gran Premio de España con un saldo negativo en la lucha por el título de pilotos, y ahora se encuentra a 43 puntos de su compañero de equipo y a seis de Max Verstappen.

La carrera de Bottas se le complicó por un mal inicio donde perdió dos posiciones: al Racing Point de Lance Stroll le superó en poco tiempo, pero nunca pudo atacar para recuperar el segundo puesto que le había robado Verstappen. Al final, un punto extra por la vuelta rápida aportó cierto consuelo al escandinavo.

Bottas ganó el primer gran premio de la temporada en Austria el mes pasado, pero ha visto a Hamilton extender constantemente su ventaja en las carreras posteriores.

“El análisis inicial es que fue un mal arranque”, dijo Bottas hablando sobre su primera vuelta en Barcelona. “Creo que la salida no fue lo suficientemente buena, pero también mi tiempo de reacción podría haber sido un poco mejor, por lo que simplemente no es el arranque perfecto que se necesitaba”.

“En esta pista, si los pilotos que están detrás de ti reciben tu rebufo, pero si tu no lo recibes de otros y se combina con que tu inicio no es el mejor, entonces pagas un alto precio. Estoy decepcionado porque estuvo lejos de ser lo ideal”.

“No tengo ni idea de cuál es la diferencia de puntos, pero es demasiado grande. Puedo ver de nuevo el campeonato alejándose. Nos tomaremos un par de días para analizar todo y ver qué salió mal para de nuevo seguir adelante”.

“Pero obviamente a estas alturas es muy decepcionante, aunque sé que puedo recuperarme y sin duda en Spa, como siempre, estaré mentalmente al máximo, dando todo lo que tengo. Pero por ahora solo quiero estar en otro lugar que no sea aquí".

Cuando se le preguntó qué había salido mal hasta estas alturas de la temporada, Bottas dijo que no podía señalar ningún factor en particular.

“En este momento no puedo decirlo. En la primera carrera tuve una buena salida, y durante lo que va de temporada he tenido ritmo en cada carrera, ha estado ahí. La clasificación ha sido siempre muy igualada con Lewis, a veces me gana, a veces lo hago yo. Son pequeños márgenes”.

“Así que por ahora no sé la razón. Hubo un par de carreras difíciles para mí en Silverstone donde tuve mala suerte. En este momento es difícil de decir. Quizás cuando pase el tiempo pueda saberlo, pero por ahora no tengo una respuesta”.

“Aparte de la primera carrera, lo demás ha sido bastante malo, porque salvo Austria, no ha habido un fin de semana que haya transcurrido sin problemas, por lo que ha sido una temporada bastante mala hasta ahora. Obviamente, eso es decepcionante”.

“Así que es bueno tener un parón de una semana. Todavía tenemos muchas más carreras por delante, tal vez incluso hasta 10 o por ahí. Voy a esperar, pero por ahora está lejos de ser lo ideal".

Bottas dijo que no ha tenido problemas con el ritmo implacable de la temporada después que el calendario se compactara para recuperar el tiempo perdido por la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a tener seis carreras en apenas siete fines de semana.

“Ha estado bien. Pasamos mucho tiempo fuera, sin F1, así que estábamos listos y comprometidos para hacerlo así. A veces es posible que desee pasar más tiempo con muchas personas con las que no puedo, pero lo acepto porque el único objetivo es ganar el título, y hago todo lo posible para conseguirlo”.

“En teoría, siempre quedan opciones, pero lo de este domingo me deja una gran frustración porque, obviamente, los últimos dos fines de semana perdí muchos puntos en comparación con Lewis, y otra vez volvió a pasar. Para mi moral habría sido importante conseguir más puntos que Lewis y Max”.

“Pero no sucedió así, así que es algo difícil. Como dije antes, encontraré ese espíritu adecuado de nuevo para el próximo fin de semana y lo volveré a intentar”.

Galería Lista Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 1 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 3 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 4 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, y Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 5 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 6 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 7 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 8 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 9 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 10 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

