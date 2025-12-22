Así transformó Bearman su primera temporada completa en la F1

Oliver Bearman ha señalado los cambios en su enfoque de los fines de semana de carrera como la razón de sus grandes pasos adelante durante la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El piloto de Haas terminó 13º en su primer año en la categoría, dos puestos por encima de su veterano compañero de equipo Esteban Ocon, gracias a sus mejores resultados tras el parón veraniego.

Seis de sus nueve carreras en puntos llegaron a partir del Gran Premio de Países Bajos en el mes de agosto, una racha que incluyó un cuarto puesto en México después de haber estado rodando en las posiciones de podio durante gran parte de la carrera.

Aunque una mejora del suelo en Austin ayudó a cambiar su suerte, Bearman cree que se debió a algo más que eso: "Desde las vacaciones de verano, he intentado estructurar un poco más mis fines de semana".

Y añadió: "También se debe a que el coche es más rápido. Antes del parón veraniego, cuando sabíamos que estábamos ahí ahí para estar incluso fuera de la Q1, me pasaba todo el tiempo centrado en cómo podía mejorar mi pilotaje o cómo mejorar la puesta a punto para encontrar esa media décima".

"El hecho de no pasar mucho tiempo pensando en dónde tengo la cabeza antes de subirme al coche y fijarme objetivos para cada sesión también ayuda. Ahora me aseguro de que media hora antes de la sesión dejo de trabajar en la puesta a punto, en la conducción, en todas esas cosas y me centro en mi parte mental. Eso me ha resultado muy útil", explicó el piloto de 20 años.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pero esos aprendizajes son simplemente una parte de ser un novato en la Fórmula 1, porque un piloto necesita pasar por periodos difíciles para convertirse en un mejor piloto.

"En la primera mitad de la temporada terminé 11º cuatro o cinco carreras seguidas, así que no es que estuviera haciendo un mal trabajo", dijo Bearman, cuando se le preguntó cómo de diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera adoptado ese enfoque diferente durante todo el año.

"Está claro que hubo una falta de consistencia, pero la única forma de saber qué tengo que hacer es cometiendo esos errores. Es fácil decir que podría volver atrás y hacer ese desde el inicio, pero ese fui yo siendo un piloto en mi segundo año", dijo en referencia a cómo empezó tres grandes premios en 2024.

"Esa es la diferencia real. Hay un montón de cambios que habría hecho, un montón de cosas que habría hecho diferente a lo que hice, pero ¿cómo puedo hacer eso sin el conocimiento de lo que funciona y lo que no. La primera mitad de la campaña es puramente exploratoria y tiene que ser así porque todavía tienes que encontrar lo que te funciona y lo que no".

"La F1 es un deporte muy diferente a lo que he estado haciendo el resto de mi vida. Está claro que habría cambiado cosas, pero no es tan fácil como saberlo. Tienes que cometer errores para aprender de ellos y esa ha sido realmente la historia de esta temporada".

Por lo tanto, este progreso le permite hacer un balance muy positivo del año que cree que le deparará una larga carrera en la cumbre del automovilismo.

"Estoy contento", afirma el británico. "Eso no quiere decir que sea un piloto perfecto y pulido, porque todavía tengo mucho que aprender y soy consciente de ello. Pero creo que ser consciente de ello también es muy importante. Creo que estoy en un buen momento. El tipo de estructura que he añadido a mis fines de semana ha funcionado de verdad".

"Creo que he encontrado algo de impulso y ritmo. Creo que el ritmo es algo muy importante en este deporte. No es sólo una cosa lo que ha cambiado. También es consecuencia de la experiencia que he ganado poco a poco. Eso también es un factor importante", concluyó Bearman.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Peter Fox / Getty Images