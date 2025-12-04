Toyota será el nuevo patrocinador principal de Haas en la F1 desde 2026

Haas F1 Team ha firmado un histórico acuerdo de patrocinio principal con Toyota para el Campeonato del Mundo de F1 de 2026, por el cual el equipo pasará a llamarse TGR Haas F1 Team.

El acuerdo supone un nuevo paso en el fortalecimiento de los lazos entre la escudería estadounidense y el gigante automotriz japonés, que ya habían firmado una colaboración técnica en octubre de 2024.

Como parte del acuerdo, Toyota redoblará su apuesta para dar a sus ingenieros, mecánicos y pilotos una valiosa experiencia en Fórmula 1 sin necesidad de entrar con un equipo oficial propio. Además, Toyota asumirá el protagonismo en el programa de Testing of a Previous Car (TPC) de Haas.

"Es, naturalmente, un privilegio profundizar nuestra relación con TGR a través de este nuevo acuerdo de patrocinio principal", declaró el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu."Nuestra relación de trabajo hasta la fecha ha sido todo lo que esperábamos. Así lo demuestra nuestro exitoso programa TPC esta temporada, pero también ha habido mucho más detrás de escena, incluida la instalación y desarrollo del simulador en nuestras instalaciones de Banbury de cara a 2026".

"El crecimiento del personal, trabajando de forma colaborativa entre Haas F1 Team y TGR, nos ha beneficiado enormemente, y eso es algo que solo aumentará a medida que nuestra asociación madure. También estamos entusiasmados por hacer crecer nuestro programa de pilotos, y ha sido alentador ver la profundidad de talento que TGR está apoyando en este proceso".

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation, añadió: "Al llevar nuestra colaboración con Haas un paso más allá el próximo año, el mantra de TGR ‘Personas, Producto, Pipeline’ se acelerará de una manera que nunca habíamos visto antes. Ha llegado el momento de que la próxima generación dé sus primeros pasos hacia el escenario mundial. Junto con Gene Haas, Ayao y todos en TGR Haas F1 Team, construiremos tanto una cultura como un equipo para el futuro. Toyota está realmente en movimiento".

Como parte del acuerdo, se espera que Toyota tenga una presencia destacada en el coche de 2026 del equipo, que se presentará el 23 de enero con un lanzamiento online de su decoración.

Toyota sustituye a MoneyGram como patrocinador principal de Haas después de un acuerdo que ha durado los últimos tres años y medio.

También puedes leer: Fórmula 1 Cinco cosas a tener en cuenta en el cierre de la F1 2025 en Abu Dhabi