Vídeo: Colapinto y Gasly moldean el asiento de su Alpine de 2026

La Fórmula 1 de 2026 ya se empieza a sentir… aunque todavía no se haya rodado ni un solo kilómetro. Con los equipos apurando el trabajo antes del parón invernal obligatorio en las fábricas y con el shakedown de Barcelona cada vez más cerca, Alpine ha enseñado uno de esos procesos invisibles, pero clave, que marcan el inicio real de una nueva era: el molde del asiento. Y los protagonistas no son otros que Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos que ya empiezan a dar forma al Alpine A526.

Porque antes de hablar de aerodinámica activa, de nuevos motores o de conceptos revolucionarios, hay algo mucho más básico —y decisivo—: dónde y cómo se sienta el piloto.

¿Cuándo empiezan los test?: Fórmula 1 La F1 anuncia las fechas de los test de 2026 y cambia de día una carrera

Vídeos: Alpine enseña el proceso de creación del molde del asiento

A través de dos vídeos publicados en sus redes sociales, el equipo francés ha mostrado parte del trabajo que se está realizando en su fábrica con Gasly (su vídeo es de hace 2 días) y Colapinto, inmersos en el proceso de creación de sus asientos para 2026.

Un contenido poco habitual y especialmente revelador, más aún en un año en el que el reglamento cambia por completo: nuevas dimensiones, nueva filosofía de coche… y, por tanto, un cockpit totalmente distinto.

Nada se reaprovecha. Todo empieza de cero.

En las imágenes se aprecia una maqueta inicial del monoplaza y, a partir de ahí, el ritual milimétrico que define la posición del piloto durante toda una temporada. Mono puesto, casco cerca y concentración máxima.

Espuma, presión… y milímetros que valen décimas

El proceso comienza con una gran bolsa rellena de espuma expansible, que se introduce en el cockpit. El piloto se sienta encima y deja que su propio peso y postura moldeen la base del asiento. No es una posición estática: los ingenieros obligan al piloto a mover el volante, girar los hombros, recolocar los codos, simular gestos de carrera.

Todo cuenta. Todo queda grabado en la espuma.

Una vez el piloto sale del coche, ese molde físico se convierte en un modelo digital gracias a escáneres y software CAD, que generan una imagen 3D exacta. A partir de ahí se fabrica el asiento definitivo, al que después se le practican las aperturas necesarias para los cinturones de seguridad, el HANS y los sistemas de retención, siempre bajo los estrictos requisitos de la FIA.

En el propio vídeo se ve cómo técnicos de Alpine miden con cinta métrica la distancia exacta entre el piloto y el volante, la posición de los brazos o la altura del torso. No es solo comodidad: es seguridad, ergonomía y rendimiento.

Un paso especialmente simbólico para Colapinto

Más allá del aspecto técnico, el proceso tiene un valor especial para Franco Colapinto. El argentino afrontará en 2026 su primera temporada completa desde el inicio, y también —muy probablemente— el primer año con un asiento diseñado exclusivamente para él desde cero.

En su debut en Williams en 2024, tras sustituir a Logan Sargeant, todo apunta a que heredó un asiento adaptado. Y en Alpine, durante 2025, al entrar como piloto reserva y competir desde Imola, es posible que el punto de partida fuera el de Jack Doohan, con modificaciones posteriores.

Ahora no. Ahora el coche empieza literalmente por su cuerpo.

En un Fórmula 1 moderno, el asiento no solo define la comodidad del piloto, sino también su sensación de conexión con el chasis, la fatiga física a lo largo de un stint y hasta la precisión con la que percibe lo que ocurre bajo las ruedas. Cada piloto lo quiere distinto: un poco más alto, más bajo, más adelantado. Son matices invisibles… hasta que marcan la diferencia.

El primer ladrillo del proyecto 2026

Mientras los equipos ultiman conceptos y esperan a que, en poco más de un mes, los nuevos monoplazas se estrenen en pista durante los test privados y el shakedown de Barcelona, Alpine ya ha colocado una de las primeras piedras reales de su proyecto 2026. No son el único equipo, pues Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas y Aston Martin, con Fernando Alonso ya fueron los primeros en mostrar ese trabajo de creación del asiento.

Porque en la Fórmula 1 del nuevo reglamento, todo empieza por sentarse bien.