Andretti Autosport anunció este jueves que Devlin DeFrancesco completará la alineación de cuatro coches para la IndyCar 2022, y allí el CEO del equipo explicó por qué finalmente no comprará Alfa Romeo tal y como se había hablado.

"Me gustaría poner fin a algunos de esos rumores que dicen que el acuerdo fracasó debido a problemas financieros o razones económicas. Eso no podría estar más lejos de la verdad. No tuvo nada que ver con eso".

"Básicamente se redujo a cuestiones de control en las últimas horas de las negociaciones. Eso fue lo que acabó con el trato".

"Siempre he dicho que si un trato no está bien, no lo firmaremos, y al final no estuvo bien. Así que seguimos buscando otras oportunidades".

Andretti añadió después: "Desgraciadamente, a última hora los problemas de control cambiaron y fue un trato del que tuvimos que desmarcarnos porque no podíamos aceptarlo. Siempre dije que solo lo haríamos si fuera lo correcto para nosotros, y al final no fue adecuado para nosotros".

Cuando se le pidió que aclarara si quería decir que se esperaba que Andretti Autosport "comprara y no controlara", Andretti asintió y dijo: "Básicamente eso".

Andretti, que tiene 42 victorias a su nombre en IndyCar, confirmó públicamente por primera vez que el paso de Colton Herta de América a la Fórmula 1 había sido parte de su plan de expansión.

"Obviamente, si alguna vez conseguimos un equipo, Herta nos abriría el camino en términos de querer tener un piloto estadounidense", admitió. "Sería el tipo perfecto para hacerlo. Quiero decir, íbamos a intentar ponerle en el asiento porque creo que podría ser un piloto competitivo en Europa. Realmente lo creo. No hay ninguna razón por la que no lo haría".

Además, estuvo de acuerdo en que había mucho entusiasmo en la F1 por tener un estadounidense y por el regreso del nombre Andretti, pero defendió que Liberty no había participado activamente en tratar de que eso sucediera.

"¿Liberty? No", comentó. "Creo que les gustaría, obviamente, porque están insistiendo en el mercado estadounidense, pero no hicieron nada para ayudarnos... Creo que habría sido una gran historia. Es una pena que no haya funcionado. Pero no me rindo...".

"Nuestros ojos siempre estarán abiertos. Siempre buscaremos oportunidades... y no solo allí, sino en otras categorías, también en otros tipos de carreras. Eso es lo que hacemos. Estamos en el negocio de las carreras, y siempre estamos buscando oportunidades para expandirnos".

"Pero cuando nos expandimos, tenemos que asegurarnos de que es un trato adecuado y sabemos que podemos ser competitivos porque eso es muy importante para nuestra marca: ser competitivos en todo lo que hacemos".

Andretti también confirmó que si Herta hubiera pasado a la Fórmula 1, el campeón de Indy Lights de 2021, Kyle Kirkwood, habría ocupado su lugar en la alineación de IndyCar del equipo.