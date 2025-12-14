Estadísticas de la era del efecto suelo en la F1: quién dominó y quién se quedó atrás

El GP de Abu Dhabi del pasado fin de semana trajo el último capítulo de una polémica era de la Fórmula 1: la de los coches con efecto suelo. Duramente criticados desde la primera carrera de la temporada 2022, este reglamento técnico dio una cara completamente diferente a la máxima categoría del automovilismo mundial respecto a años anteriores.

Tras el fin de la era Mercedes, vimos el crecimiento de Red Bull Racing y McLaren F1, con Ferrari y el equipo de Brackley también teniendo sus momentos de brillo. Pero, ¿cómo comparar estos rendimientos? ¿Y qué pasa con los equipos del pelotón de atrás?

Esto es lo que Motorsport.com busca analizar en este artículo.

Las cifras y estadísticas de la era efecto suelo en la F1

Victorias:

EQUIPO 2022 2023 2024 2025 Total Red Bull 17 21 9 8 55 (1º) McLaren - - 6 14 20 (2º) Ferrari 4 1 5 10 (3º) Mercedes 1 4 2 7 (4º)

Poles:

EQUIPO 2022 2023 2024 2025 Total Red Bull 8 14 8 8 38 (1º) Ferrari 12 7 4 1 24 (2º) McLaren - - 8 13 21 (3º) Mercedes 1 1 4 2 8 (4º) Haas 1 - - - 1 (5º)

Podios:

EQUIPO 2022 2023 2024 2025 Total Red Bull 28 30 18 15 91 (1º) McLaren 1 9 21 34 64 (2º) Ferrari 20 9 22 7 58 (3º) Mercedes 17 8 9 12 46 (4º) Aston Martin 8 8 (5º) Alpine 2 2 4 (6º) Williams 2 2 (7º) Alfa Romeo / Sauber 1 1 (8º) AlphaTauri / Racing Bulls 1 1 (8º)

Vueltas rápidas:

EQUIPO 2022 2023 2024 2025 Total Red Bull 8 11 4 3 26 (1º) McLaren 2 3 7 12 24 (2º) Mercedes 6 5 4 6 21 (3º) Ferrari 5 4 2 11 (4º) Aston Martin 1 2 3 (5º) Alfa Romeo / Sauber 1 1 2 (6º) AlphaTauri / RB 1 1 2 (6º) Alpine 1 1 (8º) Haas 1 1 (8º) Williams 1 1 (8º)

Puntos:

EQUIPO 2022 2023 2024 2025 Total Red Bull 759 860 589 451 2.659 (1º) Ferrari 554 406 652 398 2.010 (2º) McLaren 159 302 666 833 1.940 (3º) Mercedes 515 409 468 469 1.861 (4º) Aston Martin 55 280 94 89 518 (5º) Alpine 173 120 65 22 380 (6º) AlphaTauri / RB 35 25 46 92 198 (7º) Williams 8 28 17 137 190 (8º) Haas 37 12 58 79 186 (9º) Alfa Romeo / Sauber 55 16 4 70 145 (10º)

¿Qué nos dicen los números?

A pesar de la caída de rendimiento en las dos últimas temporadas, queda claro quién fue la gran vencedora de la era del efecto suelo: Red Bull lideró todas las estadísticas presentadas. Incluso con sus números muy cargados por el dominio absoluto de 2023, se puede ver que, incluso en las fases bajas, el equipo austríaco supo mantener un buen rendimiento gracias a la forma casi impecable de Max Verstappen.

Lo que llama la atención es la pelea equilibrada por el segundo puesto. Mercedes, Ferrari y McLaren mostraron números parejos en algunas estadísticas, excepto en victorias, donde el equipo de Woking se sitúa como subcampeón con cierta ventaja.

Pero hay que destacar que esto sucede por una razón clara: el gran momento de Ferrari en la era del efecto suelo llegó en medio del dominio de Red Bull. Aunque empezó 2022 con el mejor coche, el equipo de Milton Keynes logró darle la vuelta rápidamente.

El escenario se repitió en la segunda mitad de 2024, llegando incluso a pelear el Mundial de Constructores contra McLaren hasta la última carrera del año, pero sin éxito. Para fortuna de Maranello, incluso la apagada temporada 2025 no sacó a la Scuderia del puesto de segundo mayor anotador de la era.

Mercedes, por su parte, es un caso curioso. El equipo de Brackley mostró cierta estabilidad a lo largo de los cuatro años del efecto suelo, pero llama la atención que su mayor número de podios llegó en 2022, año en el que más sufrió por el impacto del porpoising.

Con números impulsados por un fuerte inicio de temporada en 2023, Aston Martin aparece aislada como la quinta mejor escudería de este período, pero es impresionante el nivel de caída del equipo de Silverstone en los dos últimos años de este reglamento.

Quien muestra una caída franca es Alpine. El equipo del Grupo Renault inició la era del efecto suelo bien, como la cuarta mejor del grid, solo por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Sin embargo, su rendimiento fue cayendo año tras año, hasta quedar último en el Mundial de Constructores de 2025. Este escenario probablemente habría ocurrido también en 2024, pero el doble podio de Esteban Ocon y Pierre Gasly en el GP de São Paulo ocultó la situación, que concluyó con el fin del programa de motores de Renault.

Del séptimo al décimo lugar, la disputa fue entre Racing Bulls (AlphaTauri), Williams, Haas y Sauber (Alfa Romeo). Curiosamente, de estos cuatro, tres lograron podios, todos en 2025, mientras que Haas, aunque no consiguió terminar ninguna carrera en el top 3 durante este período, es el único fuera del grupo Red Bull-Ferrari-Mercedes-McLaren que logró un podio, con Kevin Magnussen en Interlagos-2022.

Mirando los puntos de estos cuatro equipos, también es posible notar que cada uno tuvo al menos un buen momento durante la era del efecto suelo, como el boom de rendimiento de Williams en 2025, siendo quinta en el Mundial de Constructores sin desafíos de sus rivales.

¿Qué esperar del futuro?

Estamos a poco más de 1 mes del inicio del primer test de pretemporada de 2026, que marcará la debut oficial de los nuevos coches de la categoría. Y, aunque queda poco tiempo antes de la primera exhibición de esta nueva generación, los nuevos monoplazas plantean más preguntas que respuestas.

Lo que sabemos es que tendremos coches más pequeños, más ligeros y menos dependientes de la aerodinámica. Pero el misterio en torno a los motores, que tendrán participación igual entre potencia eléctrica e interna, complica mucho el análisis.

Podemos esperar que, a diferencia de la generación actual, este nuevo modelo cumpla con lo prometido desde el inicio: mayor agilidad (aunque con tiempos de vuelta más altos), facilidad para seguir al piloto de adelante y, sobre todo, más disputas en pista, con la salida del DRS y la introducción de los "Modos Z y X", que combinan el uso de alas móviles delanteras y traseras con un aumento de potencia eléctrica.

Con una revolución de este tamaño en camino, mayor incluso que la de 2014, hay algo claro: quien salga adelante en el GP de Australia debería mantener esa ventaja durante el año. Pero los aficionados pueden esperar un ritmo frenético de actualizaciones, mucho mayor al de las últimas temporadas.

