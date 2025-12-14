¿Qué pilotos tendrán ventaja en la F1 2026? El probador de Aston Martin lo revela

Stoffel Vandoorne ha realizado este año trabajo habitual en el simulador para Aston Martin Racing, pero en Abu Dhabi llegó el momento de un postre más que apetitoso: el belga de 33 años pudo el martes completar el test post-temporada en representación de la escudería verde.

En la práctica, eso significó nada menos que 108 vueltas con un llamado coche mula: un coche basado en la era del efecto suelo, pero adaptado para simular la normativa de 2026. Esto último se tradujo principalmente en un alerón notablemente más pequeño y una altura de conducción diferente a la habitual.

Datos valiosos para 2026

En el paddock, Vandoorne repasa con Motorsport.com un día exitoso. "Al final fue un día bastante bueno, sí. Siempre es divertido tener la oportunidad de volver a conducir un coche de Fórmula 1 y durante un test de Pirelli se hacen muchas vueltas. Por supuesto, era con un coche mula y el objetivo era poder simular los niveles de carga aerodinámica del año que viene. Por eso tienes mucha menos carga que los coches normales del año pasado, pero es bueno tener esos datos para el invierno. Con ellos podemos trabajar en el simulador para mejorar la correlación. Y luego veremos el año que viene cómo se comportan los nuevos coches."

Menos carga aerodinámica suele significar más quejas de los pilotos, a lo que Vandoorne se ríe: "No es nada fácil. Hace que el coche sea más difícil de conducir. Es más fácil cometer errores y todo se siente un poco más inestable. Como piloto, tienes que recalibrarte. Todo es un poco más frágil con menos carga aerodinámica." Sin embargo, subraya que conducir los coches reales de 2026 será diferente a los coches mula, que son simplemente coches de efecto suelo sin la carga aerodinámica habitual. "Este coche no está diseñado para rodar con tan poca carga. Eso, por supuesto, no es óptimo."

¿Qué tan diferente será la F1 el año que viene?

Vandoorne ya ha hecho varias sesiones en el simulador con los modelos reales de 2026 para Aston Martin, por lo que ya tiene una idea de cómo debería ser la categoría reina el próximo año. "Todavía es muy pronto y no sabemos exactamente cómo serán los coches reales en comparación con las simulaciones, pero será totalmente diferente a los coches actuales. Mucho menos carga aerodinámica, más rápido en las rectas y más difícil de conducir. El coche nuevo desliza más, hay algo más de subviraje y a veces más sobreviraje. Básicamente, siempre habrá más problemas que a los que los pilotos están acostumbrados con los coches que tienen más carga aerodinámica."

Además, la carga de trabajo para los pilotos será mayor, especialmente al gestionar la energía disponible. Carlos Sainz ya ha dicho que los pilotos inteligentes pueden sacar ventaja de ello, y esa es una conclusión que Vandoorne comparte basándose en su trabajo en el simulador. "Sí, creo que sobre todo los pilotos que tienen mucha capacidad de pensamiento extra durante la carrera podrán sacar ventaja de eso."

Esto también significa que la Fórmula 1 será diferente para los espectadores en casa. "Creo que dependerá principalmente de la normativa de motores. El despliegue de energía y cosas así será totalmente distinto. El próximo año habrá más energía eléctrica. Cómo se distribuya durante la vuelta puede variar mucho de un equipo a otro. Si la usas más en una recta, tendrás una penalización en otra parte del circuito. Aún hay que esperar para ver cómo será exactamente."

Son cambios significativos, aunque según Vandoorne esto no se aplica tanto a los neumáticos, que fueron probados a fondo el martes en el Yas Marina Circuit. "No son muy diferentes de los neumáticos actuales. Creo que solo se han ajustado un poco para la menor carga aerodinámica, pero la sensación del neumático y cómo funciona es casi igual a la que tenemos ahora."