Exjefe de Ferrari tacha de "inútiles" los documentos que Hamilton enviaba a su equipo

Arrivabene compara su caso con el de Vettel y lanza un aviso tras el año más difícil de Hamilton.

Pol Hermoso
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

La temporada 2025 de Lewis Hamilton en Ferrari ha sido, sin rodeos, una pesadilla. Un año largo, cuesta arriba, que el propio siete veces campeón del mundo parecía querer cerrar cuanto antes y que terminó en Abu Dhabi con más alivio que esperanza. Cero podios, tres eliminaciones consecutivas en Q1 para cerrar el curso, gestos serios ante la prensa y un contraste demoledor con Charles Leclerc, autor de siete podios y claramente en otra liga dentro del mismo garaje.

En ese contexto de frustración, Hamilton intentó implicarse más allá del volante. Durante el año reconoció haber elaborado una serie de documentos internos —auténticos ‘dossiers’— en los que trasladaba a Ferrari no solo sugerencias técnicas sobre el coche de 2025 y 2026, sino también propuestas sobre procedimientos, métodos de trabajo y sensaciones personales al volante. Un intento de acelerar una adaptación que nunca terminó de llegar.

Los documentos de Lewis:

Sin embargo, desde Maranello —o al menos desde su pasado— ha llegado un mensaje demoledor. Maurizio Arrivabene, jefe de Ferrari entre 2014 y 2018, ha sido tajante al valorar este tipo de iniciativas por parte de los pilotos: simplemente, no sirven.

"No es que tenga nada en contra de Sebastian, pero cada uno tiene que hacer su trabajo", explicó Arrivabene en declaraciones a Sky Sports, recordando que Sebastian Vettel ya recurrió a la misma estrategia cuando dejó Red Bull Racing para fichar por Ferrari. "Vettel fue quien envió los archivos. Escribió, habló y todo lo demás. ¿Información útil? No, son inútiles".

El paralelismo no es menor. Al igual que Hamilton ahora, Vettel llegó a Maranello tras años de éxito en un entorno completamente distinto, acostumbrado a la metodología de Milton Keynes y convencido de que algunos de esos procesos podían replicarse en Ferrari. Pero, para Arrivabene, ese enfoque parte de una premisa equivocada.

"Desde este punto de vista, el papel del piloto no es solo conducir, sino también desarrollar el coche. Si el piloto empieza a actuar como un ingeniero, se acabó", sentenció el italiano.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Cada pieza debe encajar: la exigencia de Ferrari a sus pilotos

Arrivabene fue más allá, describiendo la complejidad extrema de un Fórmula 1 moderno y marcando una frontera clara entre roles. "Los pilotos llegan a la fábrica, quizá usan el simulador y se quedan allí dos o tres días, pero ya tienen información general sobre el progreso del coche. Lo importante está en los detalles. Hay que tener en cuenta que los más de 50.000 componentes que componen un monoplaza de F1 se comunican entre sí y deben seguir una lógica compleja".

En ese ecosistema, insiste, cada pieza debe encajar en su lugar. "Creo que todos deben poner de su parte. Una vez que el coche está correctamente afinado, el piloto debe proporcionar información que permita a los ingenieros desarrollarlo adecuadamente, especialmente si el coche tiene potencial".

El mensaje llega en un momento delicado para Hamilton. Ferrari apostó por el piloto más laureado de la historia esperando un salto inmediato de rendimiento y liderazgo, pero la realidad fue muy distinta. Ni resultados, ni adaptación visible, ni una progresión clara a lo largo del año. De hecho, el británico fue de más a menos, justo lo contrario de lo que suele esperarse en un primer curso de transición.

Y Vasseur...:

Es cierto que el contexto juega a su favor: cambio de equipo tras más de una década en Mercedes, motor distinto, cultura diferente, idioma, métodos de trabajo únicos y una era de efecto suelo que nunca terminó de encajar con su estilo de pilotaje. Una era que, además, ya le había generado problemas en Brackley frente a George Russell y que ahora ha vuelto a pasarle factura frente a Leclerc.

El gran alivio para Hamilton es que 2026 lo reseteará todo. Nuevo reglamento, nueva filosofía técnica y una oportunidad real de empezar de cero. Pero el aviso está lanzado. En Ferrari no basta con la experiencia, ni con los títulos, ni con los informes bien redactados. Y Arrivabene, desde la distancia, lo ha dejado claro: en Maranello, cada uno tiene que hacer su trabajo.

