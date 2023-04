La FIA revisará la norma de resalidas en F1 tras la ocurrido en Australia

Cargar el reproductor de audio

Si bien existe un debate sobre si las resalidas deben ser en parado o no después del caos que se produjo en el Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1, apareció otro problema al inicio de la prueba. Con la primera bandera roja, provocada por el Williams de Alexander Albon en la séptima vuelta, control de carrera dio luz verde a la reanudación, y el reglamento exige que el coche de seguridad compacte a todo el pelotón antes de ir al pitlane.

Sin embargo, esta vez eso pudo haber provocado un gran accidente, puesto que el líder, Lewis Hamilton, ralentizó el ritmo de la vuelta, mientras que los monoplazas que le seguían iban a mucha más velocidad. Eso hizo que George Russell, que venía de entrar en boxes recuperando tiempo para ponerse a la estela del resto, se encontrara de golpe con el tren de pilotos.

¿Cómo fue la primera bandera roja del Gran Premio de Australia 2023 de F1?: Vídeo: ¡bandera roja en Australia que arruina a Russell y Sainz!

Cuando redujo la marcha, los que iban detrás se vieron sorprendidos y varios tuvieron que frenar de repente para evitar un toque. El Alfa Romeo de Guanyu Zhou estuvo a punto de golpear al Red Bull de Sergio Pérez, mientras que Logan Sargeant tuvo que irse por la hierba para no contactar con Valtteri Bottas.

Más radical fue Kevin Magnussen, que iba a mucha más velocidad y optó por saltarse la curva por la grava para evitar el grave accidente. Eso fue investigado por los comisarios después del gran premio, y consideraron que ningún piloto era culpable: "Cuando Russell y los coches de detrás alcanzaron a los de delante, se encontraron con una diferencia de velocidad significativa entre los dos grupos, lo que provocó una situación en la que varios tuvieron que tomar medidas evasivas".

"No era una situación ideal desde el punto de vista de la seguridad", continuaron. "Aunque la salida de Russell fue lenta, dado que tuvo que mantener la velocidad del pitlane hasta que salió de boxes e inmediatamente aceleró para recuperar lo perdido, no consideramos que fuera necesario o apropiado penalizarle por una salida así, por lo tanto, no tomamos ninguna otra medida".

Sin embargo, la FIA consideró que la normativa relativa al procedimiento de la vuelta de formación puede mejorarse, especialmente cuando se trata de que el líder dicte el ritmo. El artículo 58.8 del Reglamento Deportivo establece que el monoplaza que lidera debe permanecer a diez cuerpos de distancia del Safety Car antes de la reanudación cuando sus luces están encendidas.

Una vez que los equipos han recibido el mensaje de que habrá una reanudación, las luces del coche de seguridad se apagan y el líder puede ir más lento, que es exactamente lo que ocurrió al principio de la vuelta. El artículo 58.11 de las normas establece: "En ese punto, el primer coche en línea detrás del Safety Car puede dictar el ritmo y, si es necesario, quedarse a más de diez [10] coches de distancia".

Los comisarios consideran que esa libertad del piloto de cabeza podría revisarse para una mejor reglamentación: "Consideramos que parte del problema es el reglamento que permite al coche de cabeza marcar el ritmo incluso cuando el reinicio es para una salida parada desde el pitlane [en lugar de una lanzada]. Tal vez, eso debería ser examinado en el futuro para ver si es apropiado para un reinicio de esa naturaleza".

