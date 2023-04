Sainz, enfadado con la FIA: "La sanción más injusta que he visto"

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz salía desde la quinta posición, pero desde el inicio fue al ataque y adelantó a Fernando Alonso para colocarse cuarto. Unas vueltas más tarde, Alex Albon sufrió un accidente que provocó primero el coche de seguridad y un giro después la bandera roja, el piloto español entró en boxes para aprovechar el coche de seguridad y cayó al 11º puesto, perdiendo posiciones con todos los pilotos que habían cambiado sus gomas durante el periodo de neutralización.

En la resalida, el madrileño adelantó al McLaren de Oscar Piastri y ya entró en los puntos, una zona donde todos llevaban duros nuevos. A partir de ahí, Sainz empezó su particular remontada y en la vuelta 25, tras pasar a Pierre Gasly, ya era cuarto, por detrás de Verstappen, Hamilton y Alonso.

El #55 no pudo con el ritmo de los tres primeros, pero a falta de tres giros, una accidente de Kevin Magnussen provocó la bandera roja y una tercera salida en parado que lo podía cambiar absolutamente todo en Melbourne, con el podio como objetivo para el de Ferrari.

En esa última resalida, Sainz se llevó por delante a Alonso, quien estaba tercero, y eso le costó una penalización de cinco segundos una vez que la carrera se había vuelto a neutralizar a causa de otros incidentes en esa misma resalida que evitaron completar dicho giro. Por ese motivo, todas las posiciones se reiniciaron a como estaban en la vuelta anterior a la resalida y esos cinco segundos se sumaron a su tiempo al final de la carrera, que acabó con un giro detrás del coche de seguridad, algo que le hizo caer del cuarto al decimosegundo puesto, fuera de la zona de puntos.

Ya dentro del coche, protestó de manera airada, diciendo que no merecían esa sanción, y pidiendo al equipo que dijera a los comisarios que le permitieran hablar y explicarse antes de aplicarla.

Nada más finalizar la carrera y con un enfado muy importante, Sainz habló brevemente ante los micrófonos de DAZN F1 y reconoció que esperaba que los comisarios cambiasen de opinión.

"No voy a hablar, voy a esperar a hablar con los comisarios, que cambien la decisión que han tomado y ya cuando hable con ellos ya haré alguna declaración, pero es que ahora mismo, lo que pueda decir no va a estar bien, así que prefiero esperar".

"No merece la pena hablar, luego vuelvo y hablo, pero es que igual me ponen otra penalización si no voy a hablar primero... tengo que venir a la prensa, decir cualquier cosa y luego irme a hablar con ellos", concluyó el piloto español del equipo de Maranello.

Ante los medios ingleses, también fue muy breve, pero ahí dejó el titular: "Creo que es la sanción más injusta que he visto en mi vida. Antes de hablar con vosotros y decir cosas realmente malas o malas palabras, preferiría ver a los comisarios, tener una conversación con ellos y tal vez pueda volver ante los medios y hablar de nuevo. Porque ahora mismo sinceramente no puedo hacerlo, creo que es demasiado injusto y no me siento bien para hablar".

