Un aficionado de F1, herido por el accidente de Magnussen en Australia

Cargar el reproductor de audio

El promotor del Gran Premio de Australia, Andrew Westacott, compareció ante los medios de comunicación en la mañana posterior a la última carrera y, como era de esperar, los dos temas clave de los que habló hacían referencia a la seguridad. Después de la cita en Melbourne, se produjo en fallo en los protocolos que permitieron a los aficionados salir a la pista antes de que los monoplazas regresaran al pitlane, y antes, uno de los fans que estaba en las gradas resultó herido por los restos del Haas que había en el asfalto.

Uno de los seguidores recibió el impacto de la fibra de carbono que dejó el Haas de Kevin Magnussen cuando chocó contra el muro. Los restos le produjeron cortes en el brazo (aunque sin gravedad) y, según los testigos presentes, esa pieza voló veinte metros en el aire antes de atravesar la valla de protección hasta el aficionado.

Aunque no sufrió heridas graves, Westacott dijo: "Casualmente, uno de nuestros ingenieros lo vio y, anecdóticamente, parece que los restos de fibra de carbono de la rueda salieron disparados unos veinte metros por los aires, se elevaron y cayeron en el brazo de un señor".

"Nuestra gente estaba al tanto del incidente, parece que se trataba de un caso aislado, porque no es normal que las vallas de contención de escombros se eleven veinte metros en el aire", continuó. "La altura de las vallas es la misma en todo el mundo, cumplimos con las normas de la FIA, y al final de la carrera se hace un informe para ver qué se puede hacer para mejorar".

"Espero que esté bien, es un recordatorio de que la seguridad es lo más importante para la Fórmula 1", aseguró el promotor del Gran Premio de Australia después de toda la polémica que ocurrió el pasado domingo.

Westacott también se refirió a la invasión que le llevó a comparecer antes los comisarios de la FIA y a la posterior infracción de las reglas de la categoría: "Los aficionados saben que el acceso controlado, y subrayo la palabra controlado, al circuito después de la carrera es sinónimo de carreras de F1. Los vemos en Monza, y lo vemos aquí y en muchos otros eventos en todo el mundo".

"Desgraciadamente, a la derecha de donde pasan los pilotos, unos doscientos metros más abajo antes de la curva 1, se produjo una entrada descontrolada de gente en la hierba, y un par de personas llegaron al asfalto", continuó. "Mi director de operaciones, yo mismo, y otras personas, nos reunimos con la FIA y los comisarios, y van a llevar a cabo una investigación sobre las causas del incidente".

"Trabajamos todos los años para que los aficionados puedan acceder a la pista al final de la carrera, después de que hayan pasado los coches. Eso fue claramente una violación de lo que es un protocolo muy sólido, que se ha desarrollado y mejorado cada año", dijo. "Nos sentamos con los responsables del automovilismo australiano, los proveedores de seguridad de ingeniería y la policía de Victoria, y no solo realizamos ejercicios de simulación, sino también simulacros en la pista. Algo no ha ido del todo bien, y la investigación ha comenzado".

Westacott añadió que espera que el resultado de la investigación no sea la prohibición total de que los aficionados entren en el circuito después de la carrera: "Espero que no haya una prohibición, y no creo que sea necesario que la haya, pero lo que quiero decir es que hay líneas de protección primarias, secundarias y terciarias, que son infraestructuras físicas".

"Después están las personas que pueden ocuparse de esas zonas", explicó el responsable de la carrera en Melbourne. "Creo que con la combinación de infraestructuras y planes modificados y revisados, que siempre debemos hacer, el año que viene puede que sea todo bueno, pero está claro que lo que ocurrió no fue una situación ideal".

