Lluvia de elogios entre Ocon y Alonso tras su dura batalla en Miami F1

Viejos compañeros en Alpine, Alonso y Ocon se volvieron a encontrar en pista, primero en la salida y luego en la última parte de la carrera principal del GP de Miami 2024 de F1, luchando por la novena posición. Fue una batalla dura, pero sin tener que evitar males mayores, y el español acabó llevándose a falta de nueve vueltas el gato al agua y ese punto extra por ser noveno y no décimo.

Hablando ante los medios, los dos pilotos elogiaron cómo había competido el otro y celebraron haber disfrutado de la lucha.

"Sí, buenas batallas. Esteban también peleó muy duro, como siempre, es un corredor, pero siempre con respeto. Realmente disfruté la pelea con él. Es el primer punto para Alpine y también estoy contento por ellos. Pero creo que Esteban condujo muy bien para llegar a sumar ese punto. Muy bien hecho por ellos".

Como señalaba el asturiano, Alpine no había sumado en las cinco primeras carreras, por lo que el equipo francés estrenó su casillero de puntos este domingo en el Autódromo Internacional de Miami.

Luego, Esteban Ocon acudió a redes sociales para alabar a su excompañero y subir una foto juntos, con el mensaje: "EN LOS PUNTOS!!! Esto significa mucho para nosotros y todo el mérito para el equipo de Enstone y Viry que ha trabajado tan duro después de un comienzo de temporada difícil. También disfruté de una buena batalla con @alo_oficial. Y felicidades a @LandoNorris. Tu primera victoria, bien merecida".

Ante los medios, Ocon dijo: "Es la primera vez esta temporada que nos hemos visto envueltos en una batalla. Siempre me ha gustado batallar con Fernando Alonso. Sé lo lejos que podemos llegar, lo duro que podemos luchar codo con codo".

"¡Consiguió adelantarme bastante rápido porque me quedé sin batería! Pero quiero darle su reconocimiento a Fernando, tuvimos una gran batalla y espero que podamos luchar más a menudo en el futuro".

Resumiendo su carrera para Canal +, Ocon admitió que en la salida Alonso y él no estuvieron "lejos de tocarse", y luego se refirió cómo tuvo que luchar en cada lado de la parrilla.

"Toda la carrera ha sido una batalla, ¡de principio a fin! El nivel de intensidad era del 110%", admitió.

"Después de la clasificación del sábado, e incluso la carrera sprint, que fueron un poco difíciles con el coche que no estaba al 100%, hoy estoy muy contento por el equipo. Estamos progresando poco a poco, pero todavía nos falta rendimiento porque no podemos seguir el ritmo de los coches que estaban con nosotros. Con Hülkenberg, unas vueltas más y habría estado ahí. Hemos conseguido este punto, pero no podemos darnos por satisfechos. Tenemos que seguir apretando" pero sienta bien terminar el fin de semana con una recompensa".