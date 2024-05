Sainz: "Yo no hablo de nacionalidades, pero sí de inconsistencia"

Otra carrera más, y empieza a ser demasiado reincidente, los comisarios de la FIA no dejaron a nadie indiferente con sus decisiones en el GP de Miami. Después de haber perdonado un accidente múltiple provocado por Hamilton en la carrera sprint del sábado, alteraron el resultado de la carrera del domingo horas después de la bandera a cuadros, sancionando a Carlos Sainz.

El madrileño había tenido un feroz duelo con Oscar Piastri, con el que se tocó en dos ocasiones, y mientras la maniobra en la que más tuvo que ver el australiano se saldó anotándola pero sin investigación, al de Ferrari le impusieron un punto en el carnet y cinco segundos de penalización que le hicieron bajar de cuarto a quinto.

La noticia: Fórmula 1 Sancionan a Sainz en Miami por su toque con Piastri y pierde una posición

Llegó un día después de que Alonso defendiera que a los pilotos españoles les castigan más, tras haber quedado libre carga Hamilton. Sobre eso le preguntaron a Sainz en DAZN F1 al acabar la carrera, antes de saber la sanción, y declaró: "Yo no opino de nacionalidades, solo de consistencia e inconsistencia. Hoy me ha sorprendido que Oscar Piastri me ha hecho algo parecido a lo de Magnussen [en la carrera al sprint a Lewis Hamilton] el sábado, que le impusieron no sé cuántas penalizaciones, y a él no le ha caído ninguna, ni me ha devuelto la posición".

Sainz se refería precisamente al primer toque en el duelo con el McLaren, comparándola con las numerosas sanciones que recibió Kevin Magnussen por su conducción errática y repetida en la carrera sprint del sábado.

Luego, ante la prensa internacional, le preguntaron por la batalla con Piastri, pero al principio decidió hacer un guiño a Sebastian Vettel al valorar la maniobra de Sergio Pérez en la salida, cuando casi se lleva por delante no solo a Sainz, sino también a Max Verstappen.

"Hay muchas cosas que valorar hoy. Primero, como decían en la vieja escuela, Checo llegó como un torpedo en la salida y casi nos lleva a todos con él. Tuve que tomar medidas para evitarlo, cuando era segundo en la salida y salí cuarto de la curva 1. Eso ya nos puso a la defensiva, porque no es lo mismo correr desde la segunda plaza que desde cuarta", explicó.

"Ahorré neumáticos, prolongué su vida útil y por una vuelta no pudimos aprovechar el Safety Car, lo que probablemente habría sido otra victoria. Eso significó... Sí, otro poco de frustración y la frustración con Oscar por salirse de la pista y tocarnos".

"Y luego me di cuenta de que era hora de ser agresivo porque hoy todo el mundo estaba siendo agresivo. Y si necesitaba atacar a Oscar, se podía ver que estábamos luchando en las rectas, eso significaba que tenía que lanzar un ataque por dentro. Lo hice. Y buen ritmo hacia el final, alcanzando a los chicos de delante, Max y Charles, pero ya era demasiado tarde. Perdí mucho tiempo con Oscar", sentenció antes de saber que había sido penalizado.