Alonso espera que su nombre perdure y lo compara con el Real Madrid

En las últimas dos décadas, el nombre de Fernando Alonso ha sido uno de los más reconocidos y a su vez respetados de la Fórmula 1 y del mundo del automovilismo en general, gracias a sus hazañas en el 'Gran Circo' y en otras disciplinas como el WEC o el Rally de Dakar.

Sin embargo, a sus 43 años, el asturiano es consciente de que la mayor parte de su carrera deportiva al más alto nivel ya ha pasado y que poco a poco tendrá que ir dejando paso a las nuevas generaciones.

Pese a ello, Alonso quiere que su nombre perdure por muchos años y que el inexorable paso del tiempo no haga que se olvide rápidamente: "Es cierto que nada permanece igual para siempre. Las cosas avanzan y el pasado se olvida fácil y rápido. Es como todos esos jugadores del Real Madrid a los que idolatraba cuando era pequeño, ahora repasas la plantilla actual del Real Madrid y ya no están ahí".

"Pero me encantaría que mi nombre permaneciera un poco más que el de la mayoría, pero sé que va a ser muy difícil, porque vivimos en el presente, no en el pasado. Todo va hacia adelante. Es lo natural".

Cuando se le preguntó cómo espera conseguir que su nombre siempre sea recordado, puso de ejemplo los proyectos que ha lanzado últimamente, que llevan su nombre y su marca por bandera.

"Hay cosas que me ayudarán a seguir siendo parte del presente y que me ayudarán a que me recuerden un poco más. Tengo una marca de karts con mi nombre, el FA Alonso Kart, que corre en los principales campeonatos del mundo; he creado la agencia 'A14 Management' para guiar y desarrollar a jóvenes pilotos con talento; y tengo el museo y la pista de karts de Oviedo".

Además, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 también dejó claro que una vez que decida retirarse de la máxima categoría del automovilismo, su deseo es seguir formando parte de Aston Martin a modo de asesor o consejero, con el objetivo de compartir su conocimiento.

"Cuando volví a firmar con el equipo a principios de este año, el contrato iba más allá de ser piloto. Este contrato me llevará a la temporada 2026 y podré ver los nuevos reglamentos técnicos. Y a partir de ahí, veremos cuántos años más como piloto me quedan".

"Cuando deje de pilotar en la Fórmula 1, quiero seguir formando parte del equipo para aportar que todo lo que he aprendido, compartir toda mi experiencia, que todo por lo que he pasado en más de 30 años de automovilismo siga vivo y no muera lentamente a medida que avanzan los años", concluyó Alonso.

