Alonso y la victoria 33: "Siempre le tienes miedo a defraudar"

El piloto español regresó a la Fórmula 1 con la clara única de divertirse con los monoplazas más rápidos del planeta, pero con el sorprendente paso adelante de Aston Martin en 2023, las aspiraciones del asturiano han aumentando en consecuencia.

Fernando Alonso ya no solo piensa en disfrutar de su segunda estancia en el Gran Circo, sino de pelear por la ansiada victoria 33, que persigue desde hace más de una década.

Ahora, ese número se ha convertido en algo viral entre sus aficionados, que no paran de repetirlo hasta la saciedad. El ovetense ha tenido cerca esa primera posición en algunas ocasiones a lo largo del curso, como sucedió en el Gran Premio de Mónaco o en el GP de Países Bajos, pero no se rinde y confía en que pueda llegar.

En una entrevista en 'El Larguero' de Cadena Ser, se le preguntó por eso al asturiano, quien explicó cómo llevaba tener que aguantar que le recordaran tantas veces esa cifra: "Al principio bien, ahora no es que canse, pero siempre le tienes miedo a defraudar a tanta afición y a tanto movimiento que hay con la 33, pero es bonito, y creo que el deporte se basa también en eso, en ilusionar, en soñar con algo".

"Cada día que te pones a trabajar, hay una meta, y si eso lo compartes con más gente, con la afición, y todo se reúne en un número, el 33, todos seguimos en la misma dirección, y a ver si se consigue", expresó al dos veces campeón del mundo, al que también se le puso sobre la mesa si la Fórmula 1 consiguió el objetivo del nuevo reglamento de tener una parrilla mucho más igualada.

"Hay dos lecturas, una es que la nueva reglamentación sí que ha traído cosas buenas, seguro. Podemos seguir a los coches mucho más de cerca de lo que podíamos hacer en el pasado, no hay tantas turbulencias, tanto aire sucio, cuando persigues al monoplaza que tienes delante, y creo que también tenemos una parrilla muy apretada, quitando a los dos de delante, que es lo que a todo el mundo le interesa", comentó el español.

"Sin embargo, si te fijas del tercero en parrilla, un no Red Bull, al último, a veces pasar a la Q1 es muy difícil, porque en cuatro décimas hay como 16 coches, entonces, en este sentido, se ha conseguido la igualdad que se buscaba", dijo el asturiano antes de explicar la otra cara de la moneda.

"Y por otra parte, ha fallado algo, porque de las últimas 25 carreras, 24 las ha ganado un Red Bull, eso no estaba en ninguno de los planes, no sé que cómo esa gente, o qué bebe [risas], son los mejores en todos, no solo tienen al coche más rápido, sino que también al piloto que no comete errores, hacen las mejores salidas, las mejores paradas en boxes, la mejor estrategia, no tienen puntos débiles. El resto de equipos estamos trabajando para batirles", sentenció.

