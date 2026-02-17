Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

Cumpleaños en el podio para Rossi: "¡Yo casi también atropello a un canguro!"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h Bathurst
Cumpleaños en el podio para Rossi: "¡Yo casi también atropello a un canguro!"

La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda II
La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

¿Problemas para Petronas y los equipos Mercedes con el combustible de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Problemas para Petronas y los equipos Mercedes con el combustible de 2026?

Así avanzan las obras de Madring de cara a su estreno en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Así avanzan las obras de Madring de cara a su estreno en la F1 2026

Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Alonso: "A McLaren en 2023 les doblaron en Bahrein y luego..."

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso: "A McLaren en 2023 les doblaron en Bahrein y luego..."

Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein
Declaraciones
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Alonso: "A McLaren en 2023 les doblaron en Bahrein y luego..."

Fernando Alonso admite que Aston Martin ha empezado detrás de sus rivales, pero se aferra al ejemplo de McLaren para confiar en la F1 2026.

Jose Carlos de Celis Ronald Vording
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

En Aston Martin no han podido ocultar la decepción con cómo ha nacido el proyecto 2026 después de las ilusiones que había puestas, pero Fernando Alonso hasta el momento se ha mostrado calmado ante los medios, sin querer encender las alarmas que sí encendió su compañero Lance Stroll durante los primeros test de Bahrein.

Compara:

Durante su encuentro el pasado viernes con los periodistas en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, y después de reflexionar sobre cómo siente la nueva generación de monoplazas (dejando esta frase viral), le preguntaron si entonces los mejores pilotos serían los que destacarían, o serían entonces los que mejor gestionen la energía.

"Probablemente se recompense la mejor energía", contestó. Luego, le señalaron el motor que Red Bull ha fabricado en su nuevo programa de motores junto con Ford,  y que algunos equipos han definido como el mejor de la parrilla actual.

"No sé nada sobre la energía, no he mirado la información que tenemos, así que no sé si están por delante de la competencia o no", admitió Alonso. "Lo que parece claro es que tienen una buena unidad de potencia y, siendo la primera vez para ellos, rodaron mucho en Barcelona, rodaron mucho en Bahrein y parecen rápidos. Estoy muy impresionado con lo que han hecho".

Pese a que hay que coger con muchas pinzas los tiempos de los test, si tomáramos las vueltas más rápidas de los tres días de la primera semana de Bahrein, los primeros serían Mercedes, por delante de Ferrari, McLaren y Max Verstappen. Es decir, ante un nuevo reglamento aerodinámico y de motores, seguirían dominando los mismos de los últimos años.

¿Espera por tanto alguna sorpresa Alonso cuando la F1 llegue al Circuito de Albert Park en Melbourne, donde el 8 de marzo se disputa el GP de Australia que abre la temporada?: "Sinceramente, no sé quién está delante y quién detrás, pero sí, los equipos punteros siempre tendrán una pequeña ventaja porque están en marcha, su sistema funciona a la perfección, siempre están a pleno rendimiento y los equipos pequeños necesitan crecer paso a paso. Así que, ya veremos".

Insistiendo en que no tiene nada claro, Alonso espera alguna sorpresa negativa de los grandes: "Creo que las nuevas reglas siempre ofrecen la oportunidad de dar una sorpresa. No sé quién va a ser la sorpresa, pero creo que algunos de los equipos punteros, quizá uno de ellos, no serán tan rápidos como pensamos y algunos de los equipos de la zona media serán un poco más rápidos de lo que pensamos. Pero no estoy seguro de quién va a ser".

Respecto a sus esperanzas, tras declarar que ellos en Australia no lucharán por ganar, no pierde la fe en Adrian Newey y cree que la F1 2026 va a ser un juego a largo plazo, por lo que en la segunda mitad de año espera mejores noticias: "Sí, esperamos que la segunda parte de la temporada sea diferente, especialmente en nuestro caso, que incluso si empezamos a un ritmo lento, podamos mejorar y ya veremos. Además, a McLaren en 2023 les doblaron aquí en Bahrein y luego ganaron una carrera en Austria o Silverstone [nota del editor: no ganaron ese año, pero fueron 2º, en Silverstone, en julio]".
 
"Así que, no sé. Este es un deporte complejo".

En efecto, McLaren no acertó con su coche de 2023, y empezó la temporada de manera desastrosa, con un abandono y hasta seis pitstops en la primera carrera de Bahrein donde, efectivamente y tras caer el sábado en la Q2, a Norris le doblaron ¡dos veces! en la carrera. Luego no ganaron, pero en Silverstone fueron 2º y 4º, en la siguiente carrera en Hungría también lograron ser segundos y acabaron el año con nueve podios, más que ninguno excepto Red Bull. 

También puedes leer:

 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein
Siguiente artículo Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

DAZN F1 revela su programación para los test de Bahrein, periodistas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
DAZN F1 revela su programación para los test de Bahrein, periodistas y más

Más test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver la segunda semana y pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Más test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver la segunda semana y pilotos

Construyendo dos modelos icónicos de Audi desde cero, con Mattel

Coches
Coches
Construyendo dos modelos icónicos de Audi desde cero, con Mattel
Más de
Fernando Alonso

Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin F1 reorganiza los equipos de ingenieros de Alonso y Stroll

Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Aston Martin anuncia qué días estará Alonso en el test de F1 2026 en Bahrein

Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Inicio chocante de Aston Martin F1 en 2026: lo crítico es el tiempo
Más de
Aston Martin

Vídeo: Aston Martin F1 completa un filming day en Bahrein tras su duro test

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Vídeo: Aston Martin F1 completa un filming day en Bahrein tras su duro test

Así os contamos el último día de la primera semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así os contamos el último día de la primera semana de test de F1 2026 en Bahrein

Honda asegura que sabe "dónde mejorar" en el motor de Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Honda asegura que sabe "dónde mejorar" en el motor de Aston Martin

Últimas noticias

Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Buriram
Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

Cumpleaños en el podio para Rossi: "¡Yo casi también atropello a un canguro!"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h Bathurst
Cumpleaños en el podio para Rossi: "¡Yo casi también atropello a un canguro!"

La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Yeda II
La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

¿Problemas para Petronas y los equipos Mercedes con el combustible de 2026?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Problemas para Petronas y los equipos Mercedes con el combustible de 2026?