Alonso: "A McLaren en 2023 les doblaron en Bahrein y luego..."

En Aston Martin no han podido ocultar la decepción con cómo ha nacido el proyecto 2026 después de las ilusiones que había puestas, pero Fernando Alonso hasta el momento se ha mostrado calmado ante los medios, sin querer encender las alarmas que sí encendió su compañero Lance Stroll durante los primeros test de Bahrein.

Durante su encuentro el pasado viernes con los periodistas en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, y después de reflexionar sobre cómo siente la nueva generación de monoplazas (dejando esta frase viral), le preguntaron si entonces los mejores pilotos serían los que destacarían, o serían entonces los que mejor gestionen la energía.

"Probablemente se recompense la mejor energía", contestó. Luego, le señalaron el motor que Red Bull ha fabricado en su nuevo programa de motores junto con Ford, y que algunos equipos han definido como el mejor de la parrilla actual.

"No sé nada sobre la energía, no he mirado la información que tenemos, así que no sé si están por delante de la competencia o no", admitió Alonso. "Lo que parece claro es que tienen una buena unidad de potencia y, siendo la primera vez para ellos, rodaron mucho en Barcelona, rodaron mucho en Bahrein y parecen rápidos. Estoy muy impresionado con lo que han hecho".

Pese a que hay que coger con muchas pinzas los tiempos de los test, si tomáramos las vueltas más rápidas de los tres días de la primera semana de Bahrein, los primeros serían Mercedes, por delante de Ferrari, McLaren y Max Verstappen. Es decir, ante un nuevo reglamento aerodinámico y de motores, seguirían dominando los mismos de los últimos años.

¿Espera por tanto alguna sorpresa Alonso cuando la F1 llegue al Circuito de Albert Park en Melbourne, donde el 8 de marzo se disputa el GP de Australia que abre la temporada?: "Sinceramente, no sé quién está delante y quién detrás, pero sí, los equipos punteros siempre tendrán una pequeña ventaja porque están en marcha, su sistema funciona a la perfección, siempre están a pleno rendimiento y los equipos pequeños necesitan crecer paso a paso. Así que, ya veremos".

Insistiendo en que no tiene nada claro, Alonso espera alguna sorpresa negativa de los grandes: "Creo que las nuevas reglas siempre ofrecen la oportunidad de dar una sorpresa. No sé quién va a ser la sorpresa, pero creo que algunos de los equipos punteros, quizá uno de ellos, no serán tan rápidos como pensamos y algunos de los equipos de la zona media serán un poco más rápidos de lo que pensamos. Pero no estoy seguro de quién va a ser".

Respecto a sus esperanzas, tras declarar que ellos en Australia no lucharán por ganar, no pierde la fe en Adrian Newey y cree que la F1 2026 va a ser un juego a largo plazo, por lo que en la segunda mitad de año espera mejores noticias: "Sí, esperamos que la segunda parte de la temporada sea diferente, especialmente en nuestro caso, que incluso si empezamos a un ritmo lento, podamos mejorar y ya veremos. Además, a McLaren en 2023 les doblaron aquí en Bahrein y luego ganaron una carrera en Austria o Silverstone [nota del editor: no ganaron ese año, pero fueron 2º, en Silverstone, en julio]".



"Así que, no sé. Este es un deporte complejo".

En efecto, McLaren no acertó con su coche de 2023, y empezó la temporada de manera desastrosa, con un abandono y hasta seis pitstops en la primera carrera de Bahrein donde, efectivamente y tras caer el sábado en la Q2, a Norris le doblaron ¡dos veces! en la carrera. Luego no ganaron, pero en Silverstone fueron 2º y 4º, en la siguiente carrera en Hungría también lograron ser segundos y acabaron el año con nueve podios, más que ninguno excepto Red Bull.

