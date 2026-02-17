Ir al contenido principal

Fórmula 1

Dos equipos de F1 participarán en un interesante test sobre mojado en Bahrein

Pirelli volverá a Bahrein a finales de febrero para realizar un tes privado sobre mojado con los coches mula de Mercedes y McLaren para 2026.

Filip Cleeren Ronald Vording
Editado:
George Russell, Mercedes

El proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, organizará su primera prueba en condiciones de lluvia en Bahrein a finales de febrero, con McLaren y Mercedes ofreciendo sus dos coches de prueba.

El fabricante italiano ha recibido numerosas peticiones para mejorar sus neumáticos intermedios y de lluvia, pero no es fácil encontrar oportunidades para probar sus neumáticos en condiciones de lluvia.

Esto se debe a que los circuitos que están equipados con aspersores, como Paul Ricard, Magny-Cours y Fiorano, no son demasiado agresivos, pero al añadir Bahrein, Pirelli puede probar sus compuestos para lluvia en una pista que es conocida por ser muy abrasiva y exigente con los neumáticos.

"Estamos tratando de organizar una [prueba] en mojado aquí en Bahrein", dijo Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, durante la primera semana de test de pretemporada en Sakhir.

"Tengo mucha confianza porque la pista tiene una idea de cómo mojar todo el circuito, no con tanques, sino con otro sistema [de aspersores]. Y si lo hacen correctamente, tendremos una buena oportunidad de probar en un circuito muy exigente en condiciones de lluvia".

"Esto es algo que no ocurre muy a menudo. Así que tenemos esta oportunidad y queremos aprovecharla de la mejor manera posible. Debo decir que la gente de Bahrein siempre se muestra muy cooperativa cuando les hacemos peticiones extrañas. Les llamé y les dije: '¿Qué les parece si planificamos una prueba sobre lluvia en Bahrein?'. "Sí, por supuesto que pueden. Déjennos pensarlo".

"[No es fácil, porque] necesitamos consistencia en el nivel del agua, ya que claramente el riesgo es que la inconsistencia en el nivel del agua es más importante que la diferencia en los prototipos", añadió.

Más sobre Pirelli:
Mario Isola, Pirelli F1 Director with Pirelli 2026 F1 tyres

Mario Isola, director de Pirelli F1 con los neumáticos Pirelli 2026 F1

Foto: Pirelli

McLaren y Mercedes estarán presentes en la prueba con lo que es, en la práctica, un coche mula similar al de 2026. Dados los cambios en las reglas, Pirelli tiene pocos datos reales de los coches de este año, lo que significa que aún no tiene una dirección clara sobre si persistir con la división habitual entre neumáticos intermedios y de lluvia extrema o avanzar hacia un único compuesto "superintermedio".

Por eso, sería positivo para Pirelli que los equipos se encontraran con la lluvia en las primeras carreras de esta temporada, en parte para averiguar si el nivel de spray que genera la generación de monoplazas de 2026 se ha reducido o no.

"Si tenemos que plantearnos un único dibujo de banda de rodadura para condiciones de lluvia, podemos hacerlo", afirmó Isola. "Pero tenemos que decidir, porque desarrollar tres productos diferentes en tres sesiones [de pruebas] —un intermedio, uno para lluvia intensa y uno superintermedio— no es mucho. Por lo tanto, tenemos que entender cuál es la dirección a seguir".

"Por el momento, nadie puede decir nada, porque no sabemos el nivel de spray. No estoy diciendo que espero que llueva en una de las primeras carreras, pero podría ser interesante para nosotros obtener información de una carrera en mojado para comprender un poco más sobre eso y luego así dirigir nuestro desarrollo en la dirección correcta".

"Debemos tener en cuenta que, sin el difusor que lanzaba mucha agua al aire, la visibilidad probablemente sea ligeramente mejor. Además, los neumáticos son un poco más estrechos. Lanzan menos agua al aire".

"Si es suficiente para que el director de carrera les deje correr o no, eso es algo que no sé. Lo que intentamos conseguir y hacer es reducir el tiempo de transición entre los neumáticos de lluvia y los intermedios para que los neumáticos de lluvia sean más utilizables", concluyó.

