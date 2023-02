Por qué McLaren F1 no cumplió sus objetivos de eficiencia para 2023

Cargar el reproductor de audio

En la presentación del nuevo McLaren para 2023, incluso antes de mostrar el monoplaza, el equipo se dio cuenta de que tendrían que soportar un duro comienzo de curso después de descubrir que no habían alcanzado sus objetivos aerodinámicos.

Ese pensamiento se confirmó en los test de Bahréin de la pasada semana, pero, al igual que el año pasado, donde también empezaron con un coche muy ineficiente, podrían darle la vuelta a un monoplaza que genera una resistencia aerodinámica excesiva.

Después de construir un coche en 2021 que era conocido por su excelente velocidad en recta, el MCL36 de 2022 contó con una gran resistencia aerodinámica, lo que obligó al equipo a hacer concesiones entre la velocidad punta y los niveles de carga aerodinámica.

Eso hizo que la eficiencia aerodinámica fuera una de las prioridades para este año, pero ya desde que recogieron los primeros datos del simulador del MCL60, en McLaren se dieron cuenta rápidamente de que había ido en la dirección equivocada.

Por esa razón, la escudería de Woking sabe que tendrán que esperar hasta su primer gran paquete de mejoras, que está previsto para Bakú a finales de abril, para intentar dar un paso adelante y empezar a luchar por su objetivo real: ser el líder de la zona media de la parrilla.

Andrea Stella, que ha sustituido a Andreas Seidl como director del equipo, cree que no hay una sola razón por la que McLaren haya tenido problemas de eficiencia durante dos años consecutivos, pero asegura que está relacionado con las infraestructuras actuales de Woking.

"Yo no diría que hay un déficit específico en algunas áreas, diría que hay varias cosas", explicó Stella.

"Seguimos hablando de la tecnología, la falta del túnel de viento. Seguimos diciendo que desde el punto de vista de la plantilla, tenemos que ampliar por ejemplo el grupo aerodinámico, también pasamos por una fase de contracción, ahora hemos cambiado esa tendencia".

"Si ves a algunos equipos de los que están delante, por ejemplo Red Bull, se desarrollan todo el rato y tienen experiencia desde hace mucho tiempo. Por eso ahora están en condiciones de responder a cualquier cambio o reglamento, y además mejoran año tras año".

"Me temo que lo que necesitamos es una mejora y un crecimiento continuo, y tenemos que mejorar en todas las áreas".

El director del quipo no quiso usar el límite de costes de la Fórmula 1 como excusa para explicar por qué McLaren no ha podido adaptarse al reglamento de 2022 y 2023 como le hubiese gustado.

"Yo no diría que el presupuesto es una limitación para nosotros", dijo.

"Es una excusa que no quiero usar, porque McLaren está ahora en una situación en la que sí puede invertir recursos y esas inversiones ya han comenzado".

Pero lleva un tiempo alcanzar los niveles necesarios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista del número de empleados, para poder competir en lo más alto de la Fórmula 1".

"No es que sea un efecto de los cambios en el reglamento. No hemos dado un paso atrás, simplemente no nos hemos desarrollado lo suficientemente rápido", finalizó Stella.