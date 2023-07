Alonso explica su polémica sobre "las cosas anormales" desde Silverstone

El pasado fin de semana, tras otro gran premio complicado para Aston Martin, el piloto asturiano fue foco de polémica después de unas declaraciones en las que dijo que había empezado a ver "cosas un poco anormales" desde que Pirelli cambió la construcción de sus neumáticos en Silverstone a mitad de temporada.

Esas palabras, rápidamente, crearon rumores que decían que Fernando Alonso sospechaba de un posible cambio de gomas en favor de determinados equipos. Debido a ello, el español tuvo que aclarar sus comentarios en la previa del Gran Premio de Bélgica y explicó que, obviamente, la principal razón de la caída de rendimiento del AMR23 no se debía únicamente a eso.

"Hemos tenido más deslizamiento y menos agarre [en las últimas carreras], como ha demostrado nuestro rendimiento. Así que han sido algunos fines de semana difíciles, ya sabes, puede ser que sea nuestro coche, que no hizo lo que tenía que hacer, ya sabes".

"No tomamos las decisiones correctas en esos circuitos en términos de configuración o de lo que sea. Y también podrían deberse a que algunos de nuestros rivales trajeron paquetes de actualizaciones muy grandes e importantes".

"Pueden ser muchas cosas, también los neumáticos, que posiblemente no supimos explotar todo su potencial. Obviamente los neumáticos cambiaron a mitad de año y ahora tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos compuestos para intentar aprovecharlos al máximo", añadió el piloto de Aston Martin en la Fórmula 1.

Estas fueron las polémicas declaraciones de Alonso: Alonso: "Veo cosas que son un poco anormales desde Silverstone"

Cuando se le pidió que explicase que aspecto de los neumáticos le habían creado más dudas en comparación con los anteriores, Alonso no quiso mojarse: "No, no creo que se deba solo a una característica particular del neumático. Es solo que parecemos ser más lentos".

Haciendo de nuevo referencia a sus críticas y polémicas palabras, el piloto español reconoció que lo que más le molestaba era que los neumáticos se hubiesen cambiado con el curso ya comenzado, ya que él nunca ha sido fan de cambiar las reglas a mitad de un mismo año, aunque también aseguró que si se hacía por razones de seguridad, estaba "contento con eso".

"No tengo toda la información que seguramente tenga Pirelli, pero no soy un fan de cambiar los neumáticos a mitad de año, o cambiar cualquier regla a mitad de año. Nunca he sido fan de eso. No debería ser así. Esa es mi opinión".

"Pero bueno, es una cuestión de seguridad lo de los neumáticos. No vi ninguna explosión ni nada parecido en la primera parte de la temporada. Pero tal vez ellos vieron algunos aspectos críticos que no conocemos e hicieron el cambio por esa razón. Así que estoy contento con eso".

