Alonso: "Con los podios intento disfrutar, porque no sabes cuándo volverán"

Fernando Alonso está viviendo una segunda juventud tal vez sin haber terminado la primera. A sus 42 años, parece en su mejor momento, y este 2023 le ha permitido volver a conquistar podios y celebrar grandes resultados en la F1, por más que se siga escapando la ansiada victoria 33.

En una interesante entrevista con GQ España (que puedes leer en el enlace), el asturiano habló de cómo está viviendo el regreso a las celebraciones, y cómo la experiencia del pasado le hace valorar más el presente.

Respecto a la nueva cara que está mostrando en redes sociales este año, generando numerosos memes y momentos virales, admitió que "cuando las cosas salen bien, tienes mejor humor para todo, e intentas disfrutar un poco del momento".

E insistió en que de 2005 y 2006, cuando ganó los dos títulos, lamenta no tener más recuerdos: "Me he arrepentido de no haber disfrutado mucho de los mundiales o de las victorias cuando llegaban. Ahora que puedo disfrutar de podios, intento pasármelo bien, porque no sabes cuándo volverán".

Sin embargo, y aunque está disfrutando del camino, cree que mayor será la satisfacción con un triunfo que con la diversión de los podios que está sumando con Aston Martin: "Después de los podios de este año y de tener tan cerca una victoria, se está convirtiendo en algo más que diversión. Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos".

"Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad".

Tal vez una de las grandes diferencias de Alonso respecto a otros grandes nombres que compitieron a una alta edad, como Michael Schumacher, es que el asturiano durante sus dos años fuera de la F1 mantuvo la forma en otras competiciones. Y además, que aún no ha formado familia y no le afecta el viejo mantra de que un hijo te hace perder unas décimas, en el sentido de que cuando un piloto es padre va con más cuidado.

"Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, y ahora la prioridad es ganar en la F1 e intentar este tercer título", dijo sobre su futor a corto plazo. "Cuando acabe la F1, me encantaría volver al Dakar. Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras".

Por último, respecto a lo de ser padre, Alonso explicó: "No he cambiado de opinión sobre formar una familia, es algo que me gustaría hacer cuando me retire, siempre lo he pensado desde niño. Se está alargando mi carrera, es cierto, pero sigo creyendo que algún día llegará y tampoco me queda tanto…".