Alonso cree que Aston Martin F1 rendirá tras los experimentos "dolorosos"

Fernando Alonso consiguió su primer podio después de siete carreras en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, después de salir vencedor de su particular duelo contra Sergio Pérez en la última vuelta. Mientras, su compañero de equipo, Lance Stroll, terminó quinto, lo que certifica el regreso de la escudería de Silverstone a la lucha por cosas importantes después del bajón que protagonizó cuando se acercaba el verano.

Esa caída de rendimiento alcanzó su punto más bajo en las dos primeras citas del triplete americano, en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando ambos pilotos cayeron en la Q1, y en el Gran Premio de México, en donde después de no llegar a la Q3 abandonaron.

Eso llevó al asturiano a explicar que los "dolorosos" experimentos para encontrar la dirección del coche de la temporada 2024 llevaron a Aston Martin a su peor momento de forma en todo el año: "Creo que hemos estado sufriendo durante unos meses, pero en las dos últimas carreras, quizá fueron bastante dolorosas".

"Tuvimos que experimentar un poco con algunas cosas en el monoplaza para entender realmente la dirección en la que íbamos, y también tenemos que ir a por el coche del año que viene, así que esas carreras fueron dolorosas, especialmente México", comentó el dos veces campeón del mundo.

"Fuimos muy lentos como equipo, [pero] fue bonito ver a todo el mundo en la escudería muy concentrado, la determinación fue muy buena de ver desde fuera y profundizar en el análisis para volver más fuertes en Interlagos", afirmó el español, quien después de encontrar la configuración adecuada espera que las dos últimas citas sean mejores que las de Austin y la del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Yo creo que sí, al menos más parecido a esta [por Brasil] que a México, eso seguro", dijo Fernando Alonso. "Creo que hay un par de cosas que se han entendido dentro del equipo y la dirección a seguir. Teníamos algunas esperanzas puestas en esta carrera, y se ha demostrado que eran correctas".

"Y ahora, ¿por qué no ser competitivos en las dos últimas? No sé el nivel [que tendrá] el podio, pero con suerte, en la pelea será un lugar feliz para nosotros", continuó antes de añadir algo más. "Estaba un poco preocupado, sin duda, por los últimos grandes premios, y tal vez la parte final del campeonato, y ahora no puedo esperar para ir a Las Vegas. Es una energía muy diferente cuando tienes un coche que rinde".

Un final de temporada 2023 de Fórmula 1 feliz para Aston Martin: Fórmula 1 Aston Martin buscó lo mejor de este año para tener un F1 competitivo

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!