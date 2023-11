Verstappen, sobre igualar a Schumacher y Hamilton: "No todo es F1"

El piloto neerlandés ha roto casi todos los moldes de precocidad en la Fórmula 1, y después de ser el más joven en ganar una carrera, con tan solo 26 años ya es tres veces campeón del mundo y está a un paso de entrar entre los tres con más triunfos en toda la historia. Si mantiene ese rendimiento, se espera que pueda batir muchos récords más, entre ellos, el más importante y ansiado por cada persona que se sube a uno de estos monoplazas, el de ser el que más títulos logre.

Esa marca está en posesión de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos empatados con siete, pero existe la posibilidad que ir a por ello pueda saturar demasiado pronto a Max Verstappen, quien concedió una entrevista con The Times y se abrió de manera bastante sincera. Allí, el holandés aseguró que los números y estadísticas eran importantes, pero que su amor por el deporte estaba por encima de todo.

En el momento en el que se le preguntó sobre la posibilidad de llegar a las siete coronas, el de Red Bull respondió: "¿Me gustaría ganar siete campeonatos? Sí, ¿por qué no? Incluso si no consigo siete, sé que en la vida no todo es Fórmula 1, ya estoy muy contento con lo que he conseguido".

"Ahora mismo me siento como si viviera en un hotel con una maleta todo el tiempo. Sin embargo, está bien, me encanta conducir, me encanta ganar, pero a medida que envejezco, un día puede que ya no sea lo que quiero", indicó el neerlandés, quien avisó de que, según se desarrolle la Fórmula 1, podría dejarlo mucho antes de lo esperado.

"Quiero que el deporte esté a la vanguardia, no el espectáculo. Eso es muy importante para mí, y eso decidirá si sigo en el deporte o no", sentenció el tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. Por delante tiene todavía en vigor un contrato que le une a la escudería de Milton Keynes hasta el final de la temporada 2028, por lo que si lo cumple y después decide retirarse, lo haría cuando cumpliera los 31 años, y quién sabe si en esos cinco cursos restantes podrá igualar el mágico número de siete títulos.

