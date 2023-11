Alonso: "Ojalá llegue una victoria, y luego, a pensar en el mundial"

La vida de Fernando Alonso dio un giro radical después de que anunciara su marcha de Alpine hacia Aston Martin, puesto que a pesar de que muchos pensaban que había tomado la decisión equivocada, el asturiano pudo disfrutar de bastantes podios en el inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1. Eso es algo que muchos le han acusado a lo largo de su trayectoria, 'no saber elegir' a qué escudería ir, pero el dos veces campeón del mundo se defendió sobre ese dicho que hay en torno a su figura.

Con 32 victorias bajo el brazo siendo uno de los pilotos más laureados en el Gran Circo, se podría decir que ha tenido suerte, aunque él mismo reconoció que en algunos movimientos tuvo fortuna y en otros no: "Los equipos son muy difíciles de elegir. El año pasado nadie hubiese venido a Aston Martin, pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra, y nadie tiene una bola de cristal".

"Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego, a posteriori parece que cometiste un error", dijo el ovetense en una entrevista con GQ España. "Luego, cuando me fui a McLaren-Honda salió mucho peor de lo que esperábamos, pero recuerdo que todos los comentarios de ese año decían que Honda tenía una gran ventaja porque llegaba de nuevas y tenía toda la información sobre los motores híbridos".

"A posteriori es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones que tomas. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal", explicó Fernando Alonso, quien a su vez desveló que, aunque muchos se vieron sorprendidos por su decisión de ir a la escudería de Silverstone en 2023, los éxitos cosechados no cambian nada. "Lo vivo con más calma que como quizás se viva desde fuera. Es solo una continuación del trabajo de estos años".

Aunque el asturiano ha batido todo tipo de récords en la máxima categoría del automovilismo, hay uno que se antoja muy complicado, el de ser el campeón más longevo de la historia, honor que está en posesión de Juan Manuel Fangio con 46 años, un mes y 11 días. Para ello le falta soplar las velas cuatro veces más, y aunque se lo toma con humor, no deja de pensar en subir a lo más alto de nuevo.

"Estoy a tiempo", dijo entre risas. "Los récords están ahí para igualarlos o superarlos, pero ahora mismo, si te digo la verdad, no pienso tanto en un mundial, sino en seguir creciendo con Aston Martin e ir paso a paso. De momento son los podios, ojalá llegue una victoria, y luego ya, a pensar en el mundial cuando tenga que llegar, si llega".

